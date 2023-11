Apple MacBook Air 2022 con chip M2: il BLACK FRIDAY ti fa risparmiare 150 EURO

Non perdere l’occasione unica di questo Black Friday su Amazon! Il nuovissimo Apple MacBook Air 2022, equipaggiato con il rivoluzionario chip M2, è ora disponibile a un prezzo straordinario di solo 1.199,99€, con un incredibile sconto dell’ 11%!

Questa offerta è una vera e propria occasione da cogliere al volo, valida solo per il weekend del Black Friday. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per entrare nel mondo Apple con stile, risparmiando anche 150 euro sul prezzo di listino!

Apple MacBook Air 2022: tutte le Specifiche Tecniche

Il MacBook Air 2022 si distingue per le sue specifiche tecniche di alto livello, che lo rendono un compagno ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.

Dotato di un display Liquid Retina da 13,6″, offre immagini brillanti e dettagli incredibili, con una luminosità superiore ai 500 nit e una vasta gamma cromatica P3.

Il cuore pulsante di questo gioiello tecnologico è il chip Apple M2, con una CPU 8-core che garantisce prestazioni eccezionali e una GPU 8-core, ideale per i creativi e gli appassionati di grafica. Con 8GB di memoria unificata, questo MacBook Air gestisce con fluidità multitasking e applicazioni esigenti. L’archiviazione è affidata a un SSD da 256GB, veloce e capiente.

La videocamera FaceTime HD a 1080p e il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale elevano ulteriormente l’esperienza utente. Non dimentichiamo la sua portabilità eccezionale, con un peso di soli 1,24 kg, e una batteria che dura fino a 18 ore, rendendolo il compagno di viaggio ideale.

Corri su Amazon adesso e fai tuo il MacBook Air 2022 con chip M2! Questa offerta Black Friday è un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo all’avanguardia, potente e versatile. Ora è disponibile a un prezzo straordinario di solo 1.199,99€, con un incredibile sconto dell’ 11%. Il MacBook Air 2022 è più di un semplice acquisto, è un investimento nella qualità e nell’innovazione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.