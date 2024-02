Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è tuo a 200€ IN MENO: promozione BOMBA!

È uno dei pc portatili più prestanti e potenti sul mercato, ed oggi può essere tuo ad un prezzo mai visto prima! Parliamo dell’Apple MacBook Air 2022 con chip M2, disponibile su Amazon a soli 1.149 euro grazie ad un super sconto del 15%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Inoltre il pagamento può essere effettuato in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un affare del genere è preziosissimo!

Apple MacBook Air 2022 con chip M2: le specifiche del top dei pc portatili

L’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 vanta delle specifiche tecniche di altissimo livello che lo rendono il vero top di gamma del settore.

Grazie al chip M2 di ultima generazione, alla nuovissima CPU 8-core, alla GPU 8-core e a 8GB di memoria unificata, è possibile svolgere qualsiasi tipologia di attività in modo fluido e velocissimo.

Il display Liquid Retina da 13,6″ ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. In questo modo potrai letteralmente immergerti nei film o nei tuoi giochi preferiti, vivendoli in prima persona.

Il dispositivo è dotato di una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: insomma, una vera e propria gioia per gli occhi e per le orecchie!

Ovviamente garantisce una connettività super potenziata in quanto disponde di una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Anche la batteria è super affidabile ed offre fino a 18 ore di autonomia così da poter lavorare o giocare per l’intera giornata senza nessuna preoccupazione.

