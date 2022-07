Apple, come è normale che sia per un colosso del suo calibro, è costantemente al lavoro su prodotti di cui si sa poco o nulla. Qualche informazione però di tanto in tanto trapela, come nel caso di un iMac con display da 27 pollici e con chip M1 Max, lo stesso del Mac Studio.

La notizia è stata diffusa da una fonte che i colleghi di MacRumors reputano molto affidabile. Secondo tale Amethyst, l’azienda di Cupertino avrebbe realizzato nel corso del 2021 tre prototipi di iMac che, ovviamente, non hanno (ancora) visto la luce. Andiamo più nel dettaglio:

Prima di agosto 2021: un iMac con chip M1 e con lo stesso design del modello da 27″ del 2020 (non più disponibile).

Ad agosto 2021 circa: un iMac con lo stesso look del all-in-one del 2021, ma con pannello da 27″ e – ancora una volta – chip M1.

a novembre 2021 circa: un iMac con il design dell’AIO del 2021 ma con un display XDR da 27″, finitura nera e processore M1 Max.

Senza alcuna ombra di dubbio, quello di maggior interesse è il prototipo di fine 2021. Una macchina con un display di altissima fascia e con un processore che Apple ha poi scelto di utilizzare sul Mac Studio e che garantisce prestazioni da capogiro.

Purtroppo non siamo a conoscenza dei piani di Tim Cook e soci e non sappiamo quando e se questo iMac da 27″ con M1 Max sarà lanciato sul mercato. Magari in futuro altri esperti del settore, come Mark Gurman di Bloomberg e l’analista Ming-Chi Kuo, ci diranno qualcosa in più.

Nel frattempo, puoi acquistare l’ottimo iMac del 2021 con display 4.5K da 24 pollici. Lo trovi in offerta su Amazon a 1499 euro.