Apple iMac 2020 a 200 EURO IN MENO: offerta LIMITATISSIMA, corri su Amazon!

Il futuro è qui e ora! Stiamo parlando del 2020 Apple iMac , il tuo prossimo compagno di lavoro e svago. E ascolta bene: ora è disponibile su Amazon a soli 799 euro !

Sì, hai letto bene! Con uno sconto strabiliante del 20% , questa è l’occasione d’oro per portarti a casa un pezzo da maestro dell’innovazione tecnologica risparmiando ben 200 euro sul prezzo di listino. Non lasciare che questa offerta scivoli via, corri su Amazon!

Tutte le specifiche tecniche dell’Apple iMac

Quando si parla di computer, l’Apple iMac è senza dubbio uno dei giganti del settore.

Ma cosa rende questo dispositivo così speciale? Scopriamolo insieme:

Display Retina 4K : Parliamo di una risoluzione che ti lascerà a bocca aperta! Con il suo Display Retina 4K , ogni pixel prende vita, garantendo colori vivaci e dettagli impressionanti, che trasformano ogni visione in un’esperienza coinvolgente.

: Parliamo di una risoluzione che ti lascerà a bocca aperta! Con il suo , ogni pixel prende vita, garantendo colori vivaci e dettagli impressionanti, che trasformano ogni visione in un’esperienza coinvolgente. Processore Intel a 6-core di Ottava Generazione : La potenza e la velocità sono garantite con questo processore di ultima generazione. Che tu sta lavorando, giocando o montando video, l’ iMac gestirà tutto senza il minimo sforzo.

: La potenza e la velocità sono garantite con questo processore di ultima generazione. Che tu sta lavorando, giocando o montando video, l’ gestirà tutto senza il minimo sforzo. Grafica AMD Radeon Pro 500X : goditi una grafica super fluida e una prestazione visiva straordinaria, ideale per la progettazione grafica, il gaming e molto altro.

: goditi una grafica super fluida e una prestazione visiva straordinaria, ideale per la progettazione grafica, il gaming e molto altro. Design Ultrasottile : L’eleganza e la raffinatezza sono sempre state il marchio di fabbrica di Apple, e con questo iMac non fanno eccezione. Con un design ultra-sottile e una finitura in alluminio, si fonderà perfettamente in ogni ambiente, aggiungendo un tocco di classe.

: L’eleganza e la raffinatezza sono sempre state il marchio di fabbrica di Apple, e con questo iMac non fanno eccezione. Con un design e una finitura in alluminio, si fonderà perfettamente in ogni ambiente, aggiungendo un tocco di classe. macOS Catalina : Il sistema operativo più avanzato di Apple, macOS Catalina , offre un’infinità di nuove funzionalità e miglioramenti, rendendo l’esperienza utente più fluida e intuitiva.

Insomma, se hai sempre desiderato possedere un iMac o se pensi che sia giunto il momento di aggiornare il tuo vecchio computer, questa è l’occasione che aspettavi! Ad oggi l’Apple iMac 2020 è disponibile su Amazon a soli 799 euro grazie ad uno sconto del 20%. Occasioni del genere non capitano tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.