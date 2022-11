Apple gioca d’anticipo e pubblica la sua guida ai regali per Natale 2022. Tra i consigli ci sono ovviamente tutte le new entry, come iPhone 14 e 14 Pro, gli Apple Watch di ultima generazione, i nuovi iPad e iPad Pro e così via. La scelta, come al solito, è vastissima, con soluzioni per tutti i gusti. E non mancano gli accessori realizzati da aziende di terze parti, come Belkin, Nanoleaf e JOBY.

Prima di lasciarti ai prodotti made-in-Cupertino per un Natale perfetto, è necessaria una precisazione da intendere come un vantaggio per chiunque voglia acquistare. Tutti gli articoli indicati in questo articolo sono elencati nella guida, ma perché affidarsi allo store digitale del colosso californiano quando su Amazon si può risparmiare e non poco? Ecco perché tutti i link che troverai di seguito ti “trasporteranno” su Amazon, con tutti i vantaggi del caso (tra cui la possibilità di pagare a rate senza costi aggiuntivi).

Le novità di Apple: iPhone, iPad, MacBook e non solo

iPhone 14 e 14 Plus

AirPods Pro 2

Apple Watch SE 2022

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max

Apple Watch Series 8

Apple Watch Ultra

iPad Air 2022

Apple TV 4K 2022

iPad 10ª gen

iPad Pro M2

MacBook Air M2

Gli accessori: AirTag, Beats e altro

AirTag

Portachiavi AirTag in pelle

Custodia MagSafe per iPhone 14

Portafoglio MagSafe in pelle per iPhone

Alimentatore MagSafe

Beats Studio Buds

Magic Mouse

Nanonleaf Essential – Lampadina LED

Beats Fit Pro

Belkin BoostCharge Pro – Caricabatterie Wireless 3-in-1

Treppiede GripTight PRO TelePod di JOBY

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.