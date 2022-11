Ma come, nel 2022 ancora con gli auricolari cablati?! Sì, e non c’è assolutamente nulla di sbagliato. Gli EarPods di Apple, per quello che costano, sono ottimi auricolari da abbinare agli iPhone: includono un microfono, pulsanti fisici per la gestione delle chiamate e dei contenuti multimediali e – soprattutto – non si scaricano mai.

Oggi li puoi acquistare a soli 17 euro su Amazon grazie allo sconto dell’11%. La spedizione poi è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

EarPods: semplici, funzionali, efficaci

Se parliamo di auricolari cablati per tutti i giorni, gli EarPods non si battono. Costano poco, sono muniti di un connettore Lightning e alle spalle ha un’azienda che della qualità fa il suo marchio di fabbrica. Apple, appunto.

A differenza di altre proposte che si trovano in giro, sono stati disegnati sulla forma dell’orecchio umano, ed è per questo che risultano comodi per un maggior numero di persone rispetto a qualsiasi altro tipo di auricolare in-ear. E poi, gli EarPods sono stati progettati per ridurre al minimo la dispersione sonora e ottimizzare l’audio in uscita, per darti sempre un suono di qualità.

Sul cavo dell’auricolare destro è presente anche un telecomando che ti permette di regolare il volume, controllare la riproduzione di musica e filmati, e anche rispondere alle chiamate con un semplice clic (pulsante centrale).

In fatto di compatibilità, poi, sono imbattibili. Li puoi usare con iPhone 5 e modelli successivi (anche gli ultimi iPhone 14 e iPhone 14 Pro), e tanti modelli di iPad, configurazioni Pro comprese. A proposito del tablet, prima di concludere l’acquisto controlla che tipo di porta abbia il tuo iPad, se una Lightning o una USB-C.

Lo sconto dell’11% è applicato in automatico da Amazon, quindi per acquistare gli EarPods a 17 euro non devi fare altro che cliccare su “aggiungi al carrello” o “acquista ora”.

