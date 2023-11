Apple conferma: il Mac più atteso non è in produzione

In una mossa inaspettata, Apple ha chiarito il futuro della sua linea iMac, confermando che non ci sarà un nuovo modello da 27 pollici con Apple Silicon. Questa dichiarazione, insolitamente diretta per l’azienda di Cupertino, è stata rilasciata in risposta a un’indagine di The Verge.

Arriva la conferma ufficiale: non ci sarà un nuovo iMac da 27″

Starlayne Meza di Apple ha esplicitamente affermato che non ci sono piani per la produzione di un iMac Apple Silicon da 27 pollici. Questa rivelazione segue le speculazioni che circondavano l’evento Apple a velocità turbo del 30 ottobre, dove l’azienda ha suggerito che l’iMac da 24 pollici rappresenta un equilibrio ideale tra i precedenti modelli da 20 e 27 pollici, indirizzando così gli utenti verso gli upgrade.

La conferma ha sorpreso molti, dato che Apple di solito non commenta sui prodotti non annunciati, preferendo mantenere il silenzio o rispondere con la sua tipica linea. Tuttavia, la fonte citata nel rapporto ha una storia di interazioni dirette e oneste, suggerendo che le informazioni fornite siano affidabili e non parte di una strategia di disinformazione, come alcuni hanno ipotizzato.

La decisione di Apple di non procedere con un iMac da 27 pollici sembra essere una mossa calcolata per incoraggiare gli attuali utenti Intel a passare all’iMac M3, piuttosto che aspettare un modello che potrebbe non arrivare mai.

L’iMac ha avuto una storia notevole all’interno dell’ecosistema Apple, passando da simbolo del rilancio dell’azienda a un prodotto meno centrale, riflettendo il cambiamento di focus verso gli utenti “pro” e la crescente preferenza per i dispositivi portatili. La linea di laptop di Apple domina da tempo le vendite di Mac, con gli utenti desktop che sembrano diventare sempre più rari.

L’iMac Apple Silicon, quindi, sembra posizionarsi come un dispositivo per il settore dell’istruzione e come un’opzione più accessibile nella gamma di prezzi, collegando il Mac mini e il Mac Studio. Nonostante il suo ruolo ridimensionato, l’iMac rimane un computer “imposta e dimentica”, ideale per chi cerca semplicità e affidabilità.

Nonostante questa smentita, Apple potrebbe ancora avere in serbo sorprese, come le persistenti voci di un iMac da 32 pollici destinato ai professionisti. Tuttavia, queste speculazioni non si sono mai concretizzate, lasciando il futuro di un iMac di dimensioni maggiori avvolto nel mistero.

Per il momento, la risposta di Apple sembra chiudere il capitolo sull’iMac da 27 pollici con Apple Silicon, spostando l’attenzione verso ciò che è attualmente disponibile e ciò che potrebbe essere rivelato in futuro.