Apple celebra il Pride con un nuovo cinturino e quadrante esclusivi

Un arcobaleno che brilla al polso: Apple Pride si rinnova con il lancio del nuovo cinturino Sport Pride Edition per Apple Watch, un accessorio che unisce design, inclusione e un messaggio potente di sostegno alla comunità LGBTQ+. Disponibile a 49€, il cinturino è proposto in tre misure (40mm, 42mm e 46mm) e due taglie (S/M e M/L), garantendo un’ampia adattabilità per ogni tipo di polso. Il prodotto è già ordinabile online e sarà nei negozi fisici a partire dalla prossima settimana.

Ciò che rende unico questo cinturino è il suo design: strisce arcobaleno di forme e dimensioni variabili si intrecciano in un pattern dinamico, simbolo dell’individualità di ogni persona. Ogni pezzo è realizzato attraverso un processo di stampaggio a compressione, che combina manualmente le strisce colorate, rendendo ogni esemplare un pezzo irripetibile. Questo processo artigianale sottolinea l’attenzione ai dettagli e il rispetto per la diversità che caratterizzano l’iniziativa.

Ad accompagnare il lancio del cinturino, Apple ha presentato il nuovo quadrante Pride Harmony per Apple Watch e una serie di sfondi dinamici per iPhone e iPad. Il quadrante, scaricabile tramite l’app Apple Watch o dall’Apple Store online, è caratterizzato da strisce arcobaleno che si muovono fluidamente sul display, componendo i numeri delle ore quando si solleva il polso. Gli sfondi, invece, cambiano configurazione in base al movimento del dispositivo o durante le operazioni di blocco e sblocco, offrendo un’esperienza visiva personalizzata e interattiva.

Per accedere a queste novità digitali, sarà necessario aggiornare i dispositivi ai sistemi operativi watchOS 11.5, iOS 18.5 e iPadOS 18.5.

Il cinturino non è solo un oggetto di design, ma anche un simbolo di impegno sociale. Apple, infatti, ribadisce il proprio sostegno economico a organizzazioni che promuovono i diritti e il benessere delle comunità LGBTQ+. Questa iniziativa si inserisce in una filosofia aziendale più ampia, basata sui valori di inclusione e diversità, che sono da sempre parte integrante della mission del colosso tecnologico.

Con questa nuova edizione Pride, Apple invita tutti a indossare con orgoglio un accessorio che va oltre la semplice estetica, trasformandosi in un simbolo di appartenenza e sostegno. Un piccolo gesto, ma dal grande significato, che porta al polso di chi lo indossa non solo un tocco di colore, ma anche un messaggio di inclusione che risuona forte e chiaro.