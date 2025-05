Apple aggiorna il firmware degli AirPods Max USB-C

Un nuovo capitolo si apre per gli AirPods Max grazie all’ultimo aggiornamento firmware rilasciato da Apple. Il modello dotato di porta USB-C passa infatti alla versione firmware 7E108, segnando un passo avanti significativo per gli auricolari premium della casa di Cupertino. Questo aggiornamento, pur essendo stato introdotto in maniera silenziosa, è ricco di potenzialità per migliorare ulteriormente l’esperienza utente.

Apple non ha fornito dettagli specifici sulle modifiche apportate, ma è lecito supporre che il focus sia stato posto su correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni. È interessante notare che l’aggiornamento riguarda esclusivamente la variante USB-C degli AirPods Max, lasciando invariati i firmware delle altre versioni.

Un punto di svolta per gli Apple AirPods Max USB-C era già avvenuto pochi mesi fa, quando un aggiornamento precedente aveva introdotto il supporto per l’audio lossless e una modalità a bassa latenza. Queste funzionalità avevano elevato la qualità audio a livelli straordinari, dimostrando l’attenzione di Apple nel rispondere alle esigenze degli utenti più esigenti.

L’ecosistema audio di Apple si distingue per la sua struttura ben definita di versioni firmware, differenziate per ogni modello. Ecco uno sguardo alle versioni attualmente disponibili:

AirPods Pro 2 (entrambe le varianti di case): 7E93

AirPods 4 (tutte le versioni): 7E93

AirPods Pro 1: 6F21

AirPods 3: 6F21

AirPods 2: 6F21

AirPods 1: 6.8.8

AirPods Max con USB-C: 7E108

con USB-C: AirPods Max con Lightning: 6F25

Come verificare la versione del firmware

Controllare la versione del firmware installata sui propri AirPods è un’operazione semplice e veloce. Basta seguire questi passaggi:

Aprire l’app Impostazioni su iPhone. Selezionare la voce “Bluetooth”. Individuare i propri AirPods nell’elenco dei dispositivi connessi. Toccare l’icona informativa “i”. Consultare il numero di versione visualizzato nella schermata.

Gli aggiornamenti firmware per gli AirPods sono progettati per essere completamente automatici. Questo significa che non è necessario alcun intervento da parte dell’utente. Gli auricolari si aggiornano autonomamente quando si trovano nel raggio d’azione Bluetooth di un dispositivo Apple, come un iPhone, un iPad o un Mac. Per ottimizzare il processo, è consigliabile mantenere gli AirPods nelle vicinanze dei dispositivi principali.