Apple accusata di pubblicità ingannevole per le licenze dei libri digitali

Apple è al centro di una nuova controversia legale in California, dove un gruppo di consumatori ha avviato una class action contro il colosso tecnologico. La questione riguarda la vendita di libri digitali tramite l’app Apple Books, con l’accusa di pubblicità ingannevole. Secondo i querelanti, i contenuti sono stati promossi come acquisti “permanenti”, mentre in realtà si tratterebbe di licenze revocabili, che possono essere annullate senza preavviso e senza rimborso.

Il cuore del problema risiede nella trasparenza delle informazioni fornite agli utenti. La schermata di acquisto dell’app non include riferimenti chiari ai termini di servizio o alle limitazioni delle licenze. Solo nei “Termini e Condizioni dei Servizi Media Apple”, accettati durante l’attivazione del dispositivo, si specifica che i contenuti potrebbero essere rimossi se l’azienda perdesse i diritti relativi.

Denominata “Morehouse et al v. Apple, Inc.”, la causa è stata depositata presso un tribunale distrettuale di San Jose e mira a ottenere un risarcimento di 5 miliardi di dollari. Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla tutela dei consumatori e sulla chiarezza delle pratiche commerciali nell’era digitale, potenzialmente influenzando le politiche di altre aziende tecnologiche.

In attesa della certificazione come class action e dell’assegnazione di un giudice, Apple si trova di fronte alla sfida di rispondere a queste accuse, che potrebbero stabilire un precedente significativo per il settore. L’azienda dovrà affrontare una riflessione profonda sulla gestione delle licenze e sulla comunicazione trasparente con i propri utenti.