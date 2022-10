Considerarli dispositivi inutili è un errore abbastanza grave. Gli accessori per il monitoraggio dell’aria – a patto che siano affidabili e di qualità, sia chiaro – sono strumenti utilissimi sia per il proprio appartamento per l’ambiente di lavoro. Tra i più gettonati c’è lo Smart Air Quality Monitor di Amazon, che ti permette di dare un’occhiata ai dati sulla qualità dell’aria direttamente dal tuo iPhone (o da un device Android). Sappi che oggi, grazie al super sconto del 38%, ti costa solo 49,99 euro e l’offerta è valida anche se scegli di pagare a rate: 5 da 10 euro al mese. Hai cliccato su “aggiungi al carrello”, vero?

Tutto quello che devi sapere sull’aria che respiri, grazie ad Amazon

Senza troppi giri di parole, lo Smart Air Quality Monitor di Amazon ti permette di conoscere la qualità dell’aria nella tua casa. Non perdere di vista i 5 fattori più importanti: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura.

E puoi informarti in qualsiasi momento: ottieni un’indicazione attuale della qualità dell’aria grazie alla spia LED colorata e controlla in ogni momento i valori di facile comprensione tramite l’app Alexa per il tuo iPhone (scaricala da App Store da qui).

C’è qualcosa che non va? Sarai subito avvertito/a. Se Alexa rileva una bassa qualità dell’aria invia una notifica al tuo smartphone oppure lo annuncia sui dispositivi Echo (come l’Echo Dot attualmente in super offerta insieme al Ring Video Doorbell).