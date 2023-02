Alternative low-cost ad AirTag: ecco i migliori prodotti

AirTag è l’ultima novità di Apple, un piccolo dispositivo che si può mettere in tasca o attaccare ad un oggetto per tenerlo sotto controllo tramite l’app “Trova” su iPhone. In pratica, è un modo semplice per tenere traccia dei propri oggetti importanti come portafogli, chiavi o persino animali domestici. Ma, come spesso accade con i prodotti Apple, il prezzo non è proprio alla mano. Perché quindi pagare un prezzo esorbitante per un AirTag quando ci sono alternative meno costose che offrono le stesse funzionalità? Ecco un paio di esempi che costano meno della metà.

Tracker Atuvos

Il tracker Atuvos, ad esempio, ha una lunga durata della batteria e un’app facile da usare che ti permette di tenere traccia dei tuoi oggetti importanti in qualsiasi momento. Inoltre, ha una funzione di allarme che suona quando ti allontani dal tuo oggetto o se qualcuno lo sposta, garantendo così una maggiore sicurezza.

Il localizzatore è compatibile con il network Dov’è di Apple, e questo è un enorme punto a favore del piccolo ma utilissimo gadget. Il tag integra un altoparlante che emette un suono per essere facilmente ritrovato, anche nel caos più totale. L’ideale da abbinare a chiavi, portafoglio, borse e così via.

La distanza massima supportata è 120m, e se dovesse essere fuori dalla portata del Bluetooth, puoi visualizzare il tracker ATUVOS sulla mappa. Proprio come se fosse un device Apple, per intenderci.

Se dovessi smarrire il tuo dispositivo, puoi attivare la Modalità Smarrito e aggiungere le tue informazioni di contatto, in caso qualcuno lo trovi. Questo tag è resistente all’acqua, ha dimensioni compatte e robuste e, infine, include una batteria CR2032 che dura circa 1 anno. La sicurezza è garantita dalle misure offerte da Apple, la rete del network Dov’è è infatti crittografata e anonima, e nemmeno l’azienda di Cupertino può risalire alla sua posizione.

Tracker Tile Mate

Il Tile Mate, d’altra parte, è un’altra alternativa conveniente ad AirTag. Oltre a poterlo attaccare ad un oggetto, può anche essere inserito in un portafoglio o in una borsa. Inoltre, ha una funzione di localizzazione in tempo reale che ti permette di vedere dove si trova il tuo oggetto su una mappa. E, se per caso lo hai perso in un luogo pubblico, puoi chiedere ad altri utenti Tile di aiutarti a trovarlo.

Tra le alternative ad AirTags, è probabilmente il tracker più noto in assoluto e quello più aggiornato. È resistente all’acqua (certificazione IP67), la batteria dura fino a 3 anni e ha una portata Bluetooth fino a 76 metri. Il nuovo Tile Mate lo puoi agganciare a qualsiasi cosa, a partire dalle chiavi.

Usa l’app Tile per creare il tuo tracker quando si trova nel raggio del Bluetooth o chiedi agli accessori smart che hai in casa o in ufficio di trovarlo per te. E se il tracker è al di fuori della portata del Bluetooth, utilizza l’app sul tuo iPhone (o uno smartphone Android) per controllare la posizione più recente su una mappa.

Se ti sei perso il tuo dispositivo cellulare, premi semplicemente il tasto su Tile due volte per farlo suonare anche se è in modalità silenziosa. In caso contrario, se hai perso il tuo Tile, lasciare le tue informazioni di contatto come modo per qualcuno di contattarti nel caso in cui lo trovassero. A quel punto, non devono far altro che scansionare il codice QR per leggere queste informazioni e raggiungerti.

Il Mate 2022 è compatibile con iOS e Android e funziona anche con Alexa, Google Assistant e Siri.

