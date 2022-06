AirTag: seconda generazione in arrivo

Era partito un po’ in sordina, con un’interesse tutto sommato contenuto da parte degli utenti. Ma AirTag piace sempre di più, e l’aumento delle vendite convincerà Apple a svilupparne una seconda generazione. Ecco cosa dicono gli esperti.

Ming-Chi Kuo, uno degli analisti più informati sul mondo Apple, non ha dubbi. I portachiavi smart di Cupertino diventano sempre più popolari.

Siamo passati dai 20 milioni di unità consegnate nel 2021 ai 35 milioni del 2022. “Se le consegne di AirTag continueranno a crescere, ritengo che Apple svilupperà la seconda generazione” scrive Kuo in un recente tweet.

AirTag, which has not received much attention, has gradually grown in shipments since its release. Shipment estimations of AirTag reach about 20 mn & 35 mn units in 2021 & 2022, respectively. If AirTag shipments continue to grow, I believe Apple will develop the 2nd generation.

