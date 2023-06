AirPods Pro 2: attiva l'adaptive audio e scopri come funziona

Apple ha introdotto numerosi aggiornamenti impressionanti per gli AirPods Pro 2 insieme al nuovo sistema operativo iOS 17. La funzionalità principale che ha attirato l’attenzione di molti è la capacità degli auricolari di regolare automaticamente le modalità di cancellazione del rumore e trasparenza, modificare il volume e rendere più facile l’ascolto delle voci. Scopri come attivare l’audio adattivo di AirPods Pro 2 e come funziona questa nuova caratteristica.

Come funziona l’adaptive audio di AirPods Pro 2

Apple ha diviso l’audio adattivo in tre funzioni automatiche distinte.

In primo luogo, l'”Adaptive Noise Control” regola dinamicamente il rumore esterno a cui l’utente è esposto. Questo permette di ottenere un’esperienza di ascolto ottimale in base all’ambiente circostante.

In secondo luogo, il “Volume personalizzato” adatta il livello di volume dei media in risposta all’ambiente in cui ci si trova. In pratica, i livelli di volume vengono automaticamente adattati per garantire un’esperienza audio bilanciata e confortevole.

Infine, la “Consapevolezza della conversazione” attiva la modalità trasparenza quando si inizia a parlare o qualcun altro intorno a noi inizia a parlare. Inoltre, viene abbassato il volume dei media per consentire una comunicazione chiara e agevole.

Queste funzioni lavorano insieme per garantire un’esperienza audio adattiva e piacevole, consentendo una transizione fluida tra le diverse modalità audio.

Come attivare l’audio adattivo di AirPods Pro

L’audio adattivo è disponibile esclusivamente per gli AirPods Pro 2. È necessario avere installata la versione beta di iOS 17 sul proprio iPhone, insieme alla versione beta di AirPods (per ulteriori istruzioni seguire la guida completa). È importante notare che si tratta di una versione beta per sviluppatori, quindi è consigliabile installarla a proprio rischio e pericolo.

Dopo aver installato la versione beta di AirPods, è possibile attivare l’audio adattivo in due modi:

1. Durante la configurazione iniziale, apparirà una schermata che chiederà se si desidera attivare l’audio adattivo quando si utilizzano gli AirPods Pro 2. Basterà selezionare l’opzione corrispondente.

2. Se la schermata di configurazione non compare automaticamente, è possibile attivare manualmente la funzione aprendo il Centro di controllo sull’iPhone (trascinando verso il basso dall’angolo in alto a destra) e premendo a lungo sul cursore del volume/AirPods. Successivamente, toccare il pulsante “Controllo rumore” e selezionare “Adattivo”.

Una volta attivato l’audio adattivo, gli AirPods Pro 2 si regoleranno automaticamente tra le modalità di cancellazione del rumore e trasparenza, offrendo un’esperienza audio ottimale in base alle esigenze dell’utente e all’ambiente circostante.

È anche possibile personalizzare i controlli degli AirPods Pro 2 aprendo l’app Impostazioni sull’iPhone, toccando la sezione dedicata agli AirPods Pro e selezionando l’opzione “Premi e tieni premuto AirPods” sotto il menu “Controllo del rumore”. Qui è possibile configurare le pressioni prolungate sugli steli degli AirPods per attivare la trasparenza, disattivare il controllo del rumore e altro ancora.

L’audio adattivo è stato progettato per offrire una comoda esperienza di ascolto, adattandosi automaticamente alle esigenze dell’utente. Con il suo funzionamento fluido e la facilità di attivazione, gli AirPods Pro 2 offrono un’esperienza audio avanzata che si adatta al tuo ambiente e alle tue preferenze personali.