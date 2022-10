AirPods e AirPods Pro cadono dalle orecchie? Risolvi così

Non è piacevole spendere 2-300€ in AirPods o AirPods Pro (magari di seconda generazione!), per poi ritrovarsi con un dispositivo che non aderisce perfettamente al padiglione auricolare o peggio che cade di continuo dalle orecchie. La soluzione per fortuna è semplice e ragionevolmente economica: basta cambiare gommini.

Ogni confezione di AirPods (lisce e Pro) include dei gommini di ricambio di diverse misure; ciononostante, la varietà delle caratteristiche umane rende difficile creare una soluzione che si adatti davvero al 100% delle casistiche. Talvolta dunque il gommino più piccolo risulta troppo lento, e quello più grande troppo stretto. In questi casi, e in generale quando arriva il momento di cambiare gommini (magari perché si sono usurati), conviene puntare su un prodotto alternativo e di elevata qualità.

E restereste sorpresi nel sapere che esiste un intero mercato di cuscinetti di terze parti che non hanno nulla da invidiare a quelli originali; anzi, in qualche caso si rivelano perfino superiori perché si adattano meglio all’orecchio dell’utente o risolvono qualche problema specifico. Ecco qualche esempio.

Quelli in memory foam, per esempio, sono eccellenti perché, se li schiacciate prima di inserirli, poi si espandono e formano un rivestimento super aderente al padiglione. Quelli con le “manigliette” invece forniscono un aggancio sicuro alle orecchie e permettono di fare movimenti anche energici senza rischiare di perderli.

SednaEarfit

Prodotte in Germania, le Azla SednaEarfit sono prodotte in TPE di ultima generazione che si adatta alle varie forme del condotto uditivo grazie al calore stesso del corpo. La griglia Micro Mesh protegge da polvere, detriti, cerume che entrano nell’altoparlante. Ogni kit include 3 gommini, e ce ne sono in tre versioni per le varie dimensioni del padiglione auricolare.

Delidigi Gommini

Ottimi per fare scorta, i Delidigi Gommini per AirPods Pro e AirPods Pro 2 includono ben 6 cuscinetti comodi e perfetti per la cancellazione del rumore. Facili da usare, costano solo 10,99€ con spedizioni.

Comply Premium

Fatti in Memory Foam, i Comply Premium eliminano il rumore esterno e ti aiutano a concentrarti sulla musica che ascolti. Comodi da indossare, sono fatti per adattarsi a qualunque condotto uditivo. Costano 39,46€ su Amazon.

Amial Europe

Questi supporti Amial Europe sono progettati per essere compatibili con AirPods 1, 2 e 3 e AirPods Pro 1 e 2. Forniscono una clip reggi auricolare adatta a qualunque occasione! Si toglie e si infila in un secondo, perfetta per lo sport più estremo. Costano solo 9,99€ e c’è anche il coupon.