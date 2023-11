Aggiorna il tuo setup di GIOCO con il Mouse da gaming TOP DI GAMMA in MAXI SCONTO

Cari appassionati di gaming, l’ora è arrivata! Il celebre SteelSeries Rival 5 , un mouse da gioco che ridefinisce i parametri di controllo e precisione, è attualmente disponibile su Amazon a soli 49,99€ .

Questo non è solo un acquisto, ma un investimento nel vostro arsenale di gioco, con un risparmio del 14% che non capita tutti i giorni. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di trasformare ogni sessione di gioco in un’esperienza vincente.

Mouse da gioco SteelSeries Rival 5: tutte le funzionalità

Intraprendete qualsiasi battaglia armati del sensore ottico TrueMove Air , una meraviglia della tecnologia che vi garantisce un tracciamento di assoluta precisione con 18.000 CPI , e un tracciamento a velocità supersonica di 400 IPS . L’accoppiamento con l’accelerazione di 40G rende il Mouse da gioco Rival 5 uno strumento letale nelle mani di un giocatore. La reattività è istantanea, ogni movimento è un comando, ogni comando è un passo verso la vittoria.

La leggerezza è una caratteristica che spesso viene sottovalutata, ma con il Rival 5, che pesa appena 85 grammi , scoprirete la libertà di movimento in un design ergonomico pensato per sessioni prolungate senza affaticamento. E con 9 pulsanti programmabili , la personalizzazione diventa parte integrante del gioco, permettendoti di adattare il mouse a qualsiasi scenario di battaglia.

Ogni clic è reso soddisfacente dai switch meccanici di alta qualità , garantiti per oltre 30 milioni di clic . La durabilità incontra la funzionalità nel design di questo mouse, rendendolo un alleato fedele per anni di gioco intenso.

Lo SteelSeries Rival 5 non è solo un mouse, ma un’estensione della vostra volontà sul campo di battaglia virtuale. La promozione su Amazon è una chiamata alle armi per tutti i veri giocatori che sanno riconoscere il valore di un dispositivo superiore. Oggi è disponibile a soli 49 euro grazie ad uno sconto del 14%. L’offerta è limitata e il vostro prossimo livello di gioco è a un solo acquisto di distanza!

