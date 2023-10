Adobe Creative Cloud Photography Plan per 1 anno al MINIMO STORICO (88,19€)

Sei un appassionato di fotografia o un professionista del settore? Allora non puoi perderti l’offerta esclusiva di oggi su Amazon: Adobe Creative Cloud Photography Plan with 20GB | 1 Anno | PC/Mac è disponibile a soli 88,19€, con uno sconto incredibile del 43%. Ma attenzione: questa offerta è riservata ai clienti Prime, nell’ambito della Festa delle Offerte Prime. Un’occasione da non perdere!

Adobe Creative Cloud Photography Plan con 20GB per un anno a soli 88,19€ in offerta Prime

Caratteristiche Principali:

Piattaforma : Compatibile con Windows 10 e Mac OS Catalina 10.15.

: Compatibile con Windows 10 e Mac OS Catalina 10.15. Modifica : Focalizzata sul desktop con Lightroom Classic.

: Focalizzata sul desktop con Lightroom Classic. Organizzazione : Include una gestione di cataloghi basata sui file.

: Include una gestione di cataloghi basata sui file. Memoria : 20 GB di memoria , ideali per iniziare a accedere, modificare e fare il backup delle tue foto in alta definizione da qualsiasi dispositivo con Adobe Photoshop Lightroom CC.

: , ideali per iniziare a accedere, modificare e fare il backup delle tue foto in alta definizione da qualsiasi dispositivo con Adobe Photoshop Lightroom CC. Moduli Aggiuntivi : Mappa, Libro, Stampa e Web per pubblicare flussi di lavoro e condividere con Adobe Spark e Portfolio.

: Mappa, Libro, Stampa e Web per pubblicare flussi di lavoro e condividere con Adobe Spark e Portfolio. Photoshop CC: Trasforma le tue foto in qualsiasi cosa tu possa immaginare. Sperimenta il futuro di Photoshop con funzioni come il Riempimento generativo.

Adobe Creative Cloud Photography Plan è la soluzione ideale per chi desidera avere a disposizione gli strumenti più avanzati per la fotografia digitale. Che tu sia un fotografo amatoriale o un professionista, questo pacchetto ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per portare le tue immagini al livello successivo. E con uno sconto del 43%, non c’è mai stato un momento migliore per investire nella tua passione.

Se desideri elevare la tua arte fotografica e avere a disposizione gli strumenti migliori sul mercato, questa è l’occasione che stavi aspettando. Ma ricorda, l’offerta è limitata e riservata ai clienti Prime. Non perdere questa opportunità eacquista ora Adobe Creative Cloud Photography Plan a un prezzo speciale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.