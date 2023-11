A Natale REGALA il divertentissimo Pictionary Air: a SOLI 13 EURO con il Black Friday (-42%)

Le feste natalizie di avvicinano e abbiamo per voi un’ottima idea regalo per amici e parenti! Si tratta del gioco Pictionary Air, oggi disponibile a un prezzo incredibile di soli 13,99€, con un fantastico sconto del 42%.

Parliamo di una promozione che fa parte delle offerte del Black Friday e che durerà fino al 27 novembre. Affrettatevi, mancano pochi giorni alla scadenza!

Pictionary Air: il gioco perfetto da regalare ad amici e parenti

Pictionary Air rappresenta una rivoluzione nel mondo dei giochi di società. Questo gioco, adatto a partire dagli 8 anni in su, porta il classico Pictionary a un livello completamente nuovo.

Grazie alla penna Pictionary Air inclusa, potrete disegnare in aria mentre i vostri amici e familiari cercano di indovinare le parole visualizzate sullo schermo del dispositivo smart. Il gioco include 112 carte indizio fronte/retro per garantire ore di divertimento e risate.

La vera magia di Pictionary Air sta nella sua tecnologia. Scaricando l’app gratuita Pictionary Air, potrete usare la fotocamera del vostro dispositivo per vedere i disegni prendere vita sullo schermo. Inoltre, l’app è facile da usare e permette di registrare le performance per rivivere i momenti più divertenti o condividerli con gli amici. Per un’esperienza ancora più coinvolgente, potete trasmettere il gioco sul televisore tramite dispositivi come Apple TV, Chromecast o altri dispositivi di streaming compatibili.

Che si tratti di una festa, di una serata in famiglia o di un incontro con gli amici, Pictionary Air è il gioco perfetto per ogni occasione. La sua facilità d’uso e la sua natura interattiva lo rendono adatto a giocatori di tutte le età. Non è solo un gioco, ma un’esperienza che unisce persone, risate e creatività.

Con un prezzo così vantaggioso di 13 euro, Pictionary Air è un acquisto che non potete lasciarvi sfuggire. Approfittate dello sconto del 42% di Amazon e portate a casa un gioco che garantirà divertimento e risate per tutti. Ricordate, le offerte del Black Friday su Amazon durano fino al 27 novembre quindi aprofittatene subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.