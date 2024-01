A CARNEVALE entra nel mondo della Casa di Carta con questo Costume a SOLI 18€

A Carnevale trasformati nel tuo personaggio preferito di “La Casa di Carta”! Il Costume per adulti House of Money è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 18,95€, grazie a uno sconto del 5%.

Questa è l’occasione perfetta per entrare nella pelle di uno dei rapinatori più famosi della televisione e vivere il Carnevale con uno stile unico e riconoscibile. Non perdere l’opportunità di essere il protagonista della festa, con un costume che cattura l’essenza della celebre serie TV!

Costume per adulti House of Money: cosa comprende

Il Costume House of Money è un vero e proprio biglietto d’ingresso nel mondo di suspense e avventura di “La Casa di Carta”.

Realizzato con materiali di alta qualità, questo costume è non solo fedele all’originale, ma anche comodo da indossare per tutta la durata delle tue avventure carnevalesche. Il set include la tuta rossa iconica e la maschera di Dalì, elementi distintivi che hanno reso celebre la serie in tutto il mondo.

La tuta, con la sua vivace tonalità di rosso e il taglio confortevole, è perfetta per chi cerca un costume che sia allo stesso tempo accattivante e pratico. La taglia unica si adatta a diverse corporature, assicurando che tutti possano partecipare al divertimento. La maschera, con i suoi tratti inconfondibili, completa il look, trasformandoti in uno dei carismatici membri della banda.

Che tu voglia organizzare un colpo con gli amici o semplicemente essere il centro dell’attenzione alla festa di Carnevale, questo costume è la scelta ideale. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, immergendoti nel ruolo del tuo personaggio preferito di “La Casa di Carta”. Il Costume per adulti House of Money è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di soli 18,95€, grazie a uno sconto del 5%. Ogni festa diventerà un’avventura emozionante, corri a fare il tuo ordine!

