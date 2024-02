385€ RISPARMIATI sullo Xiaomi 13T Pro su eBay: OFFERTA ASSURDA

Lo Xiaomi 13T Pro si presenta come uno smartphone Android all’avanguardia, completo di funzionalità avanzate e prestazioni di alto livello. Con un display ampio da 6.67 pollici e una risoluzione di 2712 x 1220 pixel, offre un’esperienza visiva coinvolgente e dettagliata, perfetta per godersi contenuti multimediali e navigare sul web con estrema chiarezza.

Una delle caratteristiche distintive di questo smartphone è il supporto per la connessione 5G, che garantisce trasferimenti dati veloci e una navigazione internet senza interruzioni, posizionandolo al passo con le ultime tecnologie di comunicazione.

La fotocamera del Xiaomi 13T Pro è una vera protagonista, con un sensore principale da 50 megapixel che consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione impressionante di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in 8K con una risoluzione di 7680 x 4320 pixel, offrendo risultati incredibilmente dettagliati e realistici.

Nonostante le sue potenti prestazioni, lo smartphone rimane sorprendentemente sottile, con uno spessore di soli 8.6mm, rendendolo comodo da tenere in mano e facile da trasportare ovunque. Grazie a questa combinazione di funzionalità all’avanguardia e design compatto, il Xiaomi 13T Pro si posiziona come una scelta molto interessante per chi cerca un dispositivo multimediale di alta qualità e prestazioni elevate.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto enorme e doppio sullo Xiaomi 13T Pro: 40% al quale vanno aggiunti 25€ tramite il coupon PSPRFEB24 per un prezzo totale di 514€.