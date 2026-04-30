Zuckerberg dove vive: maggiordomo virtuale, passaggio segreto con Wi-fi e sistema avanzato di AI. La smart house (super) intelligente

La residenza di un gigante del tech non può essere un’abitazione qualunque. Lo sa bene Mark Zuckerberg, CEO di Meta, che ha recentemente stabilito un record immobiliare storico nella contea di Miami-Dade.

L’imprenditore e sua moglie, Priscilla Chan, hanno infatti acquistato per 170 milioni di dollari una mega-villa sull’esclusiva isola di Indian Creek, un’enclave blindata della Florida meridionale nota come il “Billionaires Bunker“.

Questa nuova proprietà si aggiunge a un già vasto portafoglio immobiliare, offrendo spazi di lusso estremo che si sposano perfettamente con la sua passione per l’automazione domestica e l’intelligenza artificiale.

L’oasi di Indian Creek: tra lusso e riservatezza

La proprietà, progettata dal celebre architetto Ferris Rafauli e attualmente ancora in fase di costruzione, si sviluppa su un lotto di oltre 8.000 metri quadrati con quasi 2.800 metri quadrati di superficie coperta.

Tra le sue caratteristiche più sorprendenti spiccano ben nove camere da letto, undici bagni, un’ampia cucina professionale, una spa, una palestra e persino una biblioteca con un passaggio segreto dotato di Wi-fi.

Non mancano un acquario gigante posizionato tra la cucina e la sala da pranzo, una piscina a sfioro e un molo privato progettato per ospitare yacht. Tutto questo sorge su un’isola artificiale dotata di un proprio corpo di polizia armato, che garantisce una sicurezza e una riservatezza senza pari, e che vede Zuckerberg a pochi passi da altri miliardari come Jeff Bezos. E non poteva mancare un’area piscina super tecnologica e avanzata.

Jarvis: il maggiordomo virtuale per una mega-villa

Ma cosa c’è dietro a una dimora di questa portata? L’attenzione al design e al lusso non si ferma all’architettura, ma si estende al desiderio di integrare la tecnologia più avanzata. Nel 2016, il fondatore di Meta aveva svelato al mondo Jarvis, il suo progetto di intelligenza artificiale domestica ispirato al celebre maggiordomo di Iron Man.

Questo assistente non è un semplice strumento vocale, ma un vero e proprio sistema di machine learning in grado di elaborare il linguaggio naturale, riconoscere il tono di voce e il contesto, gestire la musica in base ai gusti e persino monitorare gli ambienti con il riconoscimento facciale.

In una residenza di queste dimensioni e con esigenze complesse, un’intelligenza artificiale come Jarvis diventa il cervello operativo della casa. Il sistema si occupa di far dialogare protocolli ed elettrodomestici differenti, gestendo l’illuminazione, la temperatura, i sistemi di intrattenimento e le misure di sicurezza all’avanguardia su tutti gli spazi della villa. I sensori e le telecamere integrati permettono all’IA di adattare l’ambiente circostante in tempo reale alle abitudini della famiglia, garantendo il massimo del comfort e dell’efficienza.

Unire il design all’intelligenza artificiale

Questo acquisto record, che ha fatto molto discutere anche per le recenti dinamiche fiscali della California, rappresenta molto più di un semplice investimento immobiliare. È l’unione tra il massimo del comfort moderno e la visione di una casa intelligente ed empatica, dove l’intelligenza artificiale funge da vero e proprio maggiordomo virtuale.

L’esperimento di Zuckerberg continua a evolversi, dimostrando che il futuro della domotica risiede nell’integrazione invisibile tra l’architettura di alto livello e la tecnologia che la governa.