Zaino Thule per fotografi e studenti: sconto IMPERDIBILE

Ideale per andare all’università e spostarsi, per gli appassionati della fotografia e per avere sempre con sé il MacBook Air o tutto l’armamentario della DSLR, questo bellissimo zaino fotografico Thule è anche scontato. Il Thule Aspect DSLR Backpack costa 99,99€ invece di 150€ .

Sulla qualità non si discute: parliamo di uno dei marchi migliori per gli appassionati, e di materiali dunque impeccabili. Questo zaino include tantissimo personalizzabile ed è imbottito in profondità per proteggere i dispositivi high-tech e soprattutto le fotocamere DSLR. Ma è perfetto per portare anche droni fino a 260 mm x 240 mm x 130 mm (come il DJI Mavic Pro) e tutti gli accessori e l’attrezzatura che vi serve.

Include anche uno spazio dedicato al laptop fino a 15,6″ e l’iPad nello scomparto posteriore. Infine permette di riporre l’attrezzatura personale in tasche multiple.

È comodo da indossare e trasportare, perché ha spallacci imbottiti, pannello posteriore in rete e una cintura aggiuntiva nel caso dovessi portare carichi importanti. La cintura in ogni caso è completamente removibile, se non serve.

Lo scomparto riservato alla macchina fotografica è modulabile e capiente, e può essere adattato alle proprie necessità in un attimo. E una volta stipata la tecnologia, resterà ancora spazio per cambi di vestito, portafoglio, cellulare, powerbank e perfino qualche snack. Per questo non sorprende che abbia ottime recensioni su Amazon.