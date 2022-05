Zaino PC impermeabile per viaggi, lavoro e studio: solo 22€

Robusto e stiloso, lo zaino PC di XQXA include tutto quello che si può desiderare: è impermeabile, duraturo, spazioso, super imbottito, dispone di foro per auricolari e powerbank, e include pure una tasca antifurto. Perfetto per laptop fino a 15,6″, oggi costa solo 22€ incluse spedizioni.

Acquista zaino PC di XQXA a 22€ incluse spedizioni

Questo zaino include:

Scomparto anteriore: può contenere portafoglio, occhiali da sole e altri piccoli oggetti.

Scomparto principale: puoi mettere vestiti, materiale da viaggio, libri, documenti, etc.

Scomparto per laptop: supporta laptop fino a 15,6 pollici

Scomparto organizer: puoi riporre un notebook, un power bank, una penna, un telefono cellulare, e tenerli in ordine.

Tasche laterali: tasche elasticizzate sui lati consentono di riporre borracce e ombrelli di diverse dimensioni.

Lo zaino offre tanto spazio e tasche. Lo scomparto principale è abbastanza spazioso per libri, cartelle, cartelle A4 e altre cose di uso quotidiano. Ha una porta USB e foro cuffie per ricaricare il telefono tramite powerbank). La presa per cuffie ti consente di ascoltare musica anche se hai auricolari coi fili.

Costituito in materiale Oxford resistente e solido, è impermeabile, antigraffio e antistrappo. Leggero e comodo, include un design in schiuma a rete traspirante per le parti a contatto con la schiena e le spalline.