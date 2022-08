Zaino da viaggio per Ryanair: porti Mac e iPad sulle low-cost

Se hai bisogno di uno zaino per Mac, iPad e tutti i tuoi dispositivi elettronici e che possa essere portato gratuitamente in cabina, ecco il prodotto che fa per te. Questa stilosa borsa da 20 litri rispetta le misure imposte sui voli Ryanair e altre low-cost, e costa solo 44€ incluse spedizioni veloci Prime.

C’è un motivo, anzi più di uno, se questo zaino ha rapidamente scalato la classifica dei prodotti più venduti di Amazon delle ultime ore. Innanzitutto è bellissimo da vedere, con questa finitura grigio slavata che gli conferisce un aspetto vissuto. Ma soprattutto è ha le misure perfette per soddisfare le più recenti restrizioni sul bagaglio a mano libero. In un volume di appena 40 x 20 x 25 cm (che può stare dunque sotto al sedile davanti), offre comunque una generosa capacità di 20 litri.

Ciò significa che potete portare tablet, smartphone, accessori, caricabatterie, MacBook e c’è spazio perfino per un cambio d’emergenza. Comodo da indossare, imbottito per proteggere i tuoi dispositivi e dotato di robusta maniglia, il Manhattan XL è realizzato in twill rivestito anti-UV. Così la memoria dei tuoi dispositivi è protetta.

Su Amazon ha recensioni letteralmente entusiastiche, ed è per questo che ve lo proponiamo per il vostro prossimo viaggio. Il Cabin Max Manhattan costa 44€ incluse spedizioni rapide Amazon ed è disponibile anche in versione grigio/rosso, grigio/giallo e grigio/blu.