Zaino Bagaglio a mano a soli 25€: viaggia senza stress spendendo pochissimo

Zaino Bagaglio a mano WENIG! Oggi è disponibile su Amazon a soli 25 euro con un super sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Zaino Bagaglio a mano WENIG: come sfruttarlo al meglio

Lo Zaino Bagaglio a mano WENIG ha dimensioni di 40x20x25 cm, con una grande capacità da 20 litri, quindi risulta perfetto per essere riposto nella cappelliera e sotto il sedile dell maggior parte delle compagnie aeree low cost come Ryanair, easyJet, Wizz Air e così via.

Pur sembrando piccola, questa borsa è sorprendentemente spaziosa permettendoti di riporre tutti gli oggetti essenziali per il tuo viaggio. In particolare ha un ampio scomparto principale con cerniera e cinghie di compressione che è perfetto per i vestiti. La parte anteriore, invece, è dotata di uno scomparto con cerniera con diverse sezioni organizer che consente un accesso rapido.

Inoltre dispone di una tasca separata per laptop da 13 o 14 pollici, mentre il retro è dotato di una speciale cinghia per la manica del trolley se lo vuoi usare come bagaglio aggiuntivo.

Allo stesso tempo, il design è super comodo grazie alla parte posteriore con flusso d’aria con imbottitura ventilata multipannello spessa e morbida, e agli spallacci larghi traspiranti e regolabili con molte imbottiture in schiuma.

