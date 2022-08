Se cerchi un robusto zaino per laptop e tablet con antifurto, scocca impermeabile e prese USB esterne, ecco un prodotto che amerai. Perfetto per l’Università, in ufficio o per viaggiare, il Della Gao da 45 litri costa solo 29€ su Amazon.

Questo zaino è in grado di trasportare e proteggere laptop fino a 17″, e tutti gli accessori di cui avrai bisogno, grazie ai 3 grandi scomparti e alle più di 20 tasche indipendenti. Ha misure di ‎ 32 x 20 x 50 cm; 750 grammi e pesa solo 750 grammi. Resiste a usura, acqua e polvere, il che il computer e i dispositivi elettronici supereranno indenni eventuali acquazzoni imprevisti.

Ed è pure a prova di ladro, perché grazie alla doppia cerniera e al lucchetto incluso, solo tu puoi aprirlo quando serve. Con fettucce e scocca frontale catarifrangenti (per una maggiore sicurezza durante gli spostamenti notturni), questo zaino include anche una porta di ricarica USB esterna e il jack cuffie, così da poter ricaricare rapidamente qualunque dispositivo o ascoltare musica senza dover mai aprire lo zaino.

Completamente in materiale traspirante e comodo da trasportare, diventerà il compagno di studenti, docenti e viaggiatori. Tra l’altro, a questo prezzo non sorprende che sia diventato rapidamente uno dei prodotti più venduti in assoluto su Amazon delle ultime ore: meno di 30€ con consegna Amazon rapida per gli iscritti a Prime. Clicca qui per iscriverti gratuitamente al servizio: i primi 30 giorni sono gratis!