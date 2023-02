Uno Zaino Antifurto impermeabile è un accessorio ideale per chi desidera proteggere il proprio computer e altri oggetti di valore durante i viaggi, o spostandosi sui mezzi pubblici. Il suo design unico, che prevede un blocco password e doppie cerniere in metallo, garantisce una maggiore sicurezza contro i furti. E in più, include pure un caricatore USB che è stra-comodo per tenere i propri dispositivi e gadget sempre al 100% di batteria. Su Amazon c’è un modello che consigliamo a tutti e che costa davvero poco.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo zaino per laptop da viaggio misura 17.7 x 11.8 x 7.4 pollici e si adatta a computer fino a 15.6 pollici, nonché 15 pollici, 14 pollici e 13 pollici. È perfetto per chi utilizza un MacBook Pro da 14 e 16 pollici o un MacBook Air, ad esempio.

Lo Zaino Antifurto offre anche una vasta gamma di tasche interne ed esterne, che ti permetteranno di organizzare al meglio i tuoi oggetti. Ci sono tre tasche principali e nove tasche interne, oltre a due tasche laterali sigillate, che ti permetteranno di tenere il tuo laptop, iPhone, iPad, penne, chiavi, portafoglio, libri, vestiti, bottiglie e altro in modo ordinato e facile da trovare.

Un’altra caratteristica interessante di questo zaino è la porta USB di ricarica incorporata, che ti consentirà di ricaricare il tuo iPhone o iPad mentre sei in viaggio senza doverlo neppure tirare fuori dalla tasca. Inoltre, c’è anche un jack per cuffie, che ti permetterà di ascoltare la tua musica preferita mentre sei in movimento.

Questo Zaino antifurto è realizzato in tessuto Oxford resistente all’acqua e durevole con cerniere in metallo. I comodi spallacci in rete traspirante con abbondante imbottitura in spugna aiuteranno ad alleviare lo stress dalle spalle. Entrambi i lati della tracolla sono dotati di un design tascabile, che ti permetterà di appendere gli occhiali da sole e altri piccoli ciondoli.

È un prodotto adatto a tutti, ed è un’ottima idea regalo originale. In particolare, gli utenti Apple potranno apprezzare il design elegante e le funzionalità di questo zaino, poiché è stato progettato per adattarsi perfettamente ai loro dispositivi. La porta USB di ricarica consentirà loro di mantenere il loro iPhone o iPad sempre carico, mentre il jack per cuffie gli permetterà di ascoltare la loro musica preferita in movimento. Il tutto con la protezione offerta dal blocco con codice e dalle cerniere in metallo.

Caratteristiche dello Zaino

Queste le caratteristiche in sintesi del prodotto:

Scomparto imbottito per laptop: Scomparto imbottito antiurto per cuffie adatto a laptop fino a 15 pollici

Comparto principale: vestiti, accessori da viaggio, libri, leganti, accessori elettronici tecnologici, scarpe, ecc

Front Easy Access Tasche con cerniera (include 5 tasche divisorie piccole)

Tasche laterali regolabili per il tuo ombrello compatto e piccoli accessori come la tessera del bus

Tasche per bottiglie d’acqua: due tasche a rete su ciascun lato si adattano alla bottiglia

Porta USB esterna e presa per cuffie superiore.

