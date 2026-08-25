YouTube, aumentano i prezzi degli abbonamenti in Italia: le cifre fanno discutere

Google ha aumentato ad agosto 2026 in Italia i prezzi di YouTube Music Premium, l’abbonamento per musica e podcast. I nuovi canoni mensili riguardano i piani Individuale, Famiglia e Studenti e valgono sia per chi si iscrive adesso sia per gli utenti già abbonati. In queste ore molti stanno ricevendo una mail con le nuove cifre e la data da cui partirà il rincaro. Un messaggio essenziale, arrivato a diversi utenti nel primo pomeriggio. E, come spesso accade quando si toccano gli abbonamenti digitali, la discussione si è accesa subito.

Il nuovo listino: rincari per Individuale, Famiglia e Studenti

Il nuovo listino di YouTube Music Premium in Italia porta aumenti su tutti i piani. Il Piano Individuale, pensato per un solo utente, passa da 10,99 euro al mese a 13,99 euro al mese. Sono 3 euro in più ogni mese, un aumento che si fa sentire soprattutto per chi usa il servizio ogni giorno per ascoltare musica senza pubblicità e con la riproduzione in background.

Cresce anche il Piano Famiglia, che può essere usato da un massimo di cinque membri del gruppo familiare, con almeno 13 anni di età e residenza nella stessa abitazione. Il prezzo sale da 17,99 euro a 19,99 euro al mese, quindi 2 euro in più. Più leggero, ma comunque presente, il rincaro per il Piano Studenti, riservato agli utenti idonei con verifica annuale: si passa da 5,99 euro a 6,49 euro al mese, cioè 50 centesimi in più.

Per i nuovi clienti, i prezzi aggiornati sono già visibili sul sito di YouTube Music Premium. Chi prova ad attivare oggi un abbonamento trova direttamente il nuovo listino. Nessun passaggio graduale: il cambiamento è già partito.

Da quando scattano gli aumenti e cosa cambia in base al rinnovo

Per chi è già abbonato a YouTube Music Premium, l’aumento non scatterà nello stesso giorno per tutti. Secondo le mail inviate da Google, la nuova tariffa entrerà in vigore tra fine settembre e inizio ottobre 2026. La data esatta dipende però dal ciclo di fatturazione di ciascun account. In sostanza, conta il giorno del rinnovo.

Il meccanismo indicato nella comunicazione è semplice: chi ha già pagato il mese in corso manterrà il vecchio prezzo fino al rinnovo successivo. Poi verrà applicato il nuovo canone. Per alcuni utenti, quindi, il rincaro arriverà negli ultimi giorni di settembre; per altri nei primi giorni di ottobre. Un dettaglio tecnico, certo, ma importante per chi tiene d’occhio le spese fisse.

Gli abbonati hanno comunque un po’ di tempo per scegliere se tenere il servizio o cancellarlo prima che entri in vigore il nuovo prezzo. Google indica nella mail la data precisa legata al singolo account. Ed è quella che molti stanno controllando. Calendario alla mano.

La comunicazione di Google agli abbonati già attivi

Nella mail inviata agli utenti, il team di YouTube scrive di aver preso la decisione “non alla leggera”, una formula già vista in altri aggiornamenti dei prezzi della piattaforma. Il messaggio informa l’abbonato sul nuovo importo mensile, sulla data di applicazione e sulla possibilità di gestire o annullare l’abbonamento dalle impostazioni dell’account.

Il tono resta quello istituzionale. Google richiama i vantaggi del servizio: ascolto senza annunci, download dei brani, riproduzione in background e accesso all’app YouTube Music. Non vengono però indicati, almeno nelle informazioni disponibili, motivi economici più precisi per l’aumento in Italia. Nessun riferimento puntuale a costi di licenza, royalties o investimenti sulla piattaforma.

Le reazioni degli utenti sono divise. C’è chi giudica troppo pesante l’aumento del Piano Individuale, soprattutto in un periodo in cui molte famiglie sommano già abbonamenti video, musica, cloud e app. Altri fanno notare che il Piano Famiglia resta conveniente se diviso tra più persone. “Il problema non è un solo euro o due, è che salgono tutti insieme”, ha scritto un utente in una discussione online sugli abbonamenti digitali.

Il confronto con YouTube Premium e il mercato dello streaming musicale

L’aumento di YouTube Music Premium arriva poco dopo i rincari applicati anche a YouTube Premium, l’abbonamento più completo che include video senza pubblicità, riproduzione in background e accesso a Music Premium. Anche in quel caso, secondo le comunicazioni inviate agli utenti, gli aumenti possono arrivare a diversi euro al mese in base al piano scelto.

Il nuovo prezzo del piano individuale di YouTube Music Premium, ora a 13,99 euro al mese, si colloca nella fascia alta del mercato italiano dello streaming musicale. Il confronto più immediato è con Apple Music, che negli ultimi anni ha ritoccato più volte i listini, sia a livello internazionale sia nei singoli Paesi. Restano poi Spotify, Amazon Music e Deezer, anche se promozioni, piani famiglia e offerte legate ad altri servizi rendono il paragone meno netto.

Per molti consumatori, però, il punto è la somma finale. Un abbonamento per la musica, uno per i video, uno per il cloud, magari anche una piattaforma sportiva: il conto mensile cresce piano, quasi senza farsi notare, finché non arriva il rinnovo. In questo quadro, il rincaro di YouTube Music Premium in Italia non è solo un cambio di prezzo. È un altro segnale della nuova fase dei servizi digitali: meno offerte d’ingresso aggressive, più attenzione ai ricavi. Per gli utenti resta la scelta di sempre: restare, cambiare piattaforma o tagliare qualcosa.