Youtube stava rovinando la mia fruizione: poi finalmente ho disattivato questa opzione

Nell’estate 2026 YouTube Music è finito nel mirino di utenti e appassionati di streaming per una ragione molto concreta: diverse playlist curate a mano vengono allungate in automatico dall’app con brani scelti dall’algoritmo. Una funzione nata per rendere l’ascolto più comodo, certo. Ma che a volte finisce per cambiare atmosfera, ordine e senso delle raccolte personali.

Il problema: quando l’algoritmo cambia il tono delle playlist curate a mano

Il punto non è mettere in discussione YouTube Music, che resta uno dei servizi più ricchi per catalogo, video musicali e versioni alternative dei brani. Il nodo nasce quando una playlist personale, magari costruita negli anni, smette di comportarsi come una raccolta chiusa e comincia ad allungarsi da sola. Succede con Autoplay attivo: l’app aggiunge in coda canzoni che ritiene simili a quelle già presenti.

Sulla carta può sembrare una buona idea. Nell’uso quotidiano, però, il risultato non sempre funziona. Una playlist metal pensata per l’allenamento può finire su ballate acustiche; una selezione ordinata per ritmo può essere interrotta da un pezzo che non c’entra nulla con il momento. “Black Sabbath e Iron Maiden appartengono allo stesso universo, ma non hanno sempre lo stesso peso emotivo”, ha scritto l’autore del test pubblicato da Android Police, raccontando una frustrazione che molti utenti conoscono bene.

Il sistema guarda a cronologia di ascolto, brani con like, salti e attività su YouTube per proporre nuove tracce. Ma appartenere allo stesso genere non basta. Il gusto musicale, soprattutto quando una playlist serve a qualcosa di preciso — corsa, viaggio, concentrazione, palestra — passa da dettagli più sottili: intensità, tempo, ricordi personali. Ed è lì che l’algoritmo può andare fuori strada.

Dove si trova l’opzione Autoplay nella coda “Up Next”

La soluzione è più semplice di quanto sembri, anche se non è nel posto in cui molti andrebbero a cercarla. Non bisogna passare per le classiche impostazioni generali dell’app. Bisogna invece avviare una playlist su YouTube Music, aprire la coda di riproduzione e toccare la sezione “Up Next”, cioè “A seguire”. Scorrendo verso il basso compare l’interruttore Autoplay.

Di norma è attivo. Ed è proprio quel piccolo comando che permette a YouTube Music di inserire brani suggeriti dopo quelli scelti dall’utente. Per fermarlo basta un tocco. Nessuna procedura complicata, nessun menu nascosto, nessun passaggio da sviluppatori. Solo un interruttore, ma con un effetto evidente sull’ascolto.

Nei commenti all’articolo originale, alcuni utenti hanno segnalato che l’opzione può essere gestita anche dalle impostazioni dell’app, almeno in alcune versioni. Altri hanno raccontato di averla vista riattivarsi dopo qualche giorno, prima di spegnerla di nuovo. Sono particolari da tenere presenti, perché YouTube Music cambia spesso interfaccia e comportamento tra Android, iOS e web.

Cosa cambia disattivandola: ordine, brani e fine della riproduzione

Con Autoplay disattivato, la playlist torna a essere quello che l’utente aveva deciso. I brani partono nell’ordine impostato, oppure in modalità casuale se si sceglie lo shuffle, ma senza aggiunte esterne. Quando l’ultimo pezzo finisce, la riproduzione si ferma. Punto. L’app non pesca altre canzoni dal catalogo e non prolunga la sessione con suggerimenti automatici.

Sembra un dettaglio da poco, ma per chi ha passato anni a costruire raccolte personali cambia parecchio. Una playlist curata a mano non è solo una lista di canzoni: spesso è una sequenza pensata per accompagnare un momento preciso. C’è chi corre con brani ordinati per BPM, chi prepara una selezione da viaggio, chi conserva vecchi preferiti importati da iTunes o da librerie offline. In tutti questi casi si cerca continuità, non una sorpresa a metà ascolto.

Disattivare Autoplay su YouTube Music riduce anche quella che molti chiamano “fatica da raccomandazioni”. I suggerimenti automatici possono essere utili, ma a volte riportano sempre verso gli stessi artisti, le stesse hit, gli stessi percorsi già battuti. La selezione manuale mantiene invece una logica più personale. Magari imperfetta, ma riconoscibile.

Quando conviene riattivare i consigli automatici per scoprire nuova musica

Questo non vuol dire che i consigli automatici di YouTube Music siano sempre da evitare. In alcuni casi funzionano eccome. Se una playlist è ancora vuota, se si cercano artisti simili o se si vuole solo un sottofondo senza pensarci troppo, Autoplay può tornare comodo. Per una festa, una cena informale o un pomeriggio di lavoro, lasciare all’app il compito di andare avanti può semplificare le cose.

C’è poi il tema della scoperta. Alcuni utenti raccontano che l’algoritmo di YouTube Music riesce a intercettare gusti molto specifici meglio di altri servizi, soprattutto quando la cronologia YouTube raccoglie anni di ascolti, video salvati e ricerche musicali. In casi del genere, spegnere tutti i suggerimenti può voler dire chiudere una porta utile.

La scelta più sensata, quindi, è usare quell’interruttore sapendo cosa si vuole ottenere. Autoplay spento quando si vuole rispettare una playlist precisa, Autoplay acceso quando si ha voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Una distinzione semplice, ma decisiva: non si tratta di rifiutare gli algoritmi, ma di decidere quando devono entrare in gioco.