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Un progetto open source annunciato il 23 novembre 2026 sta facendo parlare tutta la comunità dei sviluppatori: xnulinux carica il kernel XNU di macOS all’interno di un kernel Linux arm64 non modificato, permettendo di avviare processi macOS come Finder, Safari e il Dock direttamente accanto ai processi Linux, senza alcun hypervisor in mezzo. Non si tratta di emulazione né di virtualizzazione classica: è qualcosa di tecnicamente più audace, e vale la pena capire come funziona davvero.

Come xnulinux porta il kernel macOS dentro Linux

Il cuore del progetto, sviluppato da Heyang Zhou e dai suoi collaboratori, è sorprendentemente elegante. XNU, il kernel open source di macOS pubblicato da Apple nelle sue sorgenti ufficiali, viene compilato e caricato come modulo del kernel Linux tramite un semplice insmod xnu.ko. Un secondo modulo, chiamato fki.ko, fa da intermediario: presta a XNU la gestione della memoria, i timer, il filesystem, la rete e la GPU di Linux.

Il risultato è che i processi macOS e i processi Linux condividono le stesse CPU fisiche, senza livelli di separazione artificiali. Con un kernel Ubuntu stock, il comando insmod xnu.ko avvia un disco di sistema macOS 27 creato dall’installer ufficiale di Apple fino al desktop completo: loginwindow, WindowServer, Dock, Finder, Safari e persino Chrome appaiono tutti operativi.

Prestazioni reali: avvio in meno di 50 secondi

I numeri riportati sono concreti e verificabili. Su un Mac Apple Silicon che esegue una VM Linux arm64, macOS 27.2.1 si avvia con auto-login in un tempo compreso tra 31 e 48 secondi. Per confronto, una VM creata con Apple Virtualization impiega circa 49 secondi sullo stesso hardware: xnulinux è quindi paragonabile, se non leggermente più veloce, rispetto alla soluzione ufficiale di Apple.

È stato anche condotto un test di stress della durata di 30 minuti, durante il quale sono stati usati attivamente Safari, Note, Calcolatrice e altre applicazioni. Al termine della sessione, nessun kernel panic e nessun crash report. Un risultato che, per un progetto così giovane, è tutt’altro che scontato.

Limitazioni tecniche da non sottovalutare

xnulinux non è ancora uno strumento universale, e le sue limitazioni attuali sono precise e importanti da conoscere prima di entusiasmarsi troppo.

Solo ARM64: il progetto funziona esclusivamente su Linux arm64 e non è compatibile con x86_64. Chi ha un PC tradizionale non può usarlo.

il progetto funziona esclusivamente su Linux arm64 e non è compatibile con x86_64. Chi ha un PC tradizionale non può usarlo. Solo Apple Silicon: in questo momento l’unico hardware supportato sono i Mac con chip Apple Silicon , perché i binari macOS arm64 richiedono quella specifica architettura.

in questo momento l’unico hardware supportato sono i , perché i binari macOS arm64 richiedono quella specifica architettura. Nessun binario incluso: il progetto non distribuisce alcun file Apple. Sei tu a dover fornire la tua installazione macOS, il che implica avere una licenza valida e un Mac per creare il disco di sistema.

il progetto non distribuisce alcun file Apple. Sei tu a dover fornire la tua installazione macOS, il che implica avere una licenza valida e un Mac per creare il disco di sistema. Versione macOS testata: i test documentati riguardano macOS 27, la versione corrente al momento dell’annuncio.

Queste limitazioni non sminuiscono il valore tecnico del progetto, ma definiscono chiaramente il perimetro entro cui opera oggi.

Perché xnulinux kernel macOS Linux è importante per gli sviluppatori

Il significato di xnulinux va ben oltre la curiosità tecnica. Per chi sviluppa software cross-platform, la possibilità di eseguire processi macOS nativi su un sistema Linux arm64 apre scenari interessanti: ambienti di build ibridi, test di compatibilità, pipeline CI/CD che non richiedono hardware Mac dedicato per ogni runner.

Il fatto che XNU sia open source e che il progetto si basi sulle sorgenti pubblicate da Apple è un dettaglio cruciale: non si tratta di reverse engineering o di codice rubato, ma di un uso creativo di ciò che Apple ha già reso disponibile alla comunità. Il repository ufficiale è consultabile su GitHub alla pagina del progetto xnulinux.

L’approccio a modulo del kernel, inoltre, è architetturalmente pulito: Linux rimane il sistema operativo host, gestisce tutto l’hardware di basso livello e offre i propri servizi a XNU tramite l’interfaccia fki.ko. XNU non deve reimplementare driver o protocolli: li riceve già pronti. È una divisione dei compiti che, almeno sulla carta tecnica, ha una sua logica solida.

xnulinux è ancora un progetto nelle sue primissime fasi, e la stabilità a lungo termine oltre i 30 minuti di test non è ancora documentata. Ma l’annuncio di Heyang Zhou e del suo team dimostra che i confini tra i due ecosistemi sono molto più permeabili di quanto si pensasse: se hai un Mac Apple Silicon e vuoi esplorare il progetto, il punto di partenza è il repository GitHub, dove trovi le istruzioni per compilare i moduli e fornire il tuo disco di sistema macOS.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.