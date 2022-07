Xiaomi Watch S1 Active è uno smartwatch di elevata qualità e dal supporto software robusto con centinaia di modalità di allenamento, NFC Integrato per i pagamenti, Assistente vocale, ossigenazione del sangue, telefonate in vivavoce e resistenza all’acqua. Praticamente un Apple Watch, ma ad una frazione del prezzo di Apple: grazie allo sconto del 20% su Amazon, oggi costa 159€ invece di 200€ .

Se ve lo siete lasciato scappare al Prime Day, questa è l’occasione da non lasciarsi sfuggire. Per qualche miracolosa ragione, l’algoritmo di Amazon ne ha abbassato il prezzo, scontandolo di ben 40€ rispetto al prezzo solito.

Include un display AMOLED HD da 1.43″ con frequenza di aggiornamento a 60 Hz (una rarità su queste fasce di dispositivi!), sormontato da una robusta ghiera metallica dall’aspetto super sportivo.

In effetti si rivolge proprio a chi pratica tanta attività fisica, o almeno ci prova. Con oltre 100 modalità di fitness (tra cui HIIT e ellittica), è perfetta anche per chi fa nuoto grazie alla scocca water-resistant fino a 5 ATM.

In più ha pure la tecnologia GPS dual-band e il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, e della SpO2 con cui controllare quanto correte, quando consumate e i livelli di ossigenazione sanguigna. Il dispositivo è perfetto anche per conoscere i livelli di qualità del sonno, àmbito in cui Apple Watch è da sempre carente.

Infine, mentre Apple Watch non arriva a un giorno e mezzo di autonomia, Xiaomi Watch S1 Active vanta ben 12 giorni di uso continuativo. L’assistente vocale incluso è Alexa, che tra l’altro funziona pure meglio di Siri.

Conviene far presto però. Perché andrà probabilmente a ruba, e il prezzo salirà. Acquista ora Xiaomi Watch S1 Active a 159€.