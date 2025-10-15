Xiaomi TV F Pro 65" crolla di prezzo: qualità QLED e Fire TV a meno di 500 euro

Offerta Xiaomi TV F Pro 65: 65" QLED 4K con Fire TV, HDR10 Plus, Game Boost 120Hz, MEMC, Alexa e AirPlay. Prezzo promozionale €499,90 su Amazon (ASIN B0F454CH49).
Andrea Riva
Pubblicato il 15 ott 2025
Xiaomi TV F Pro 65

499,90 euro. No, non è un errore di battitura: è il prezzo incredibile che oggi puoi ottenere per portarti a casa il TV F Pro 65 pollici di Xiaomi, un autentico fuoriclasse nel mondo dell’home entertainment. Dimentica i compromessi: qui si parla di una proposta che manda in pensione il vecchio concetto di “qualità a caro prezzo”. Xiaomi abbatte le barriere del mercato con un’offerta a dir poco clamorosa, forte di un ribasso del 35% rispetto al prezzo di listino di 769 euro. Immagina di poter rivoluzionare la tua esperienza visiva senza prosciugare il portafoglio: questa è la tua occasione per fare il salto di qualità, portando a casa un colosso da 65 pollici che trasforma ogni serata in un vero e proprio spettacolo. In un mercato dove spesso la qualità si paga a peso d’oro, Xiaomi dimostra che si può puntare in alto senza rinunce. E non si tratta solo di risparmio: è un investimento sulla qualità della tua vita domestica, sulla voglia di godersi film, serie e sport come non hai mai fatto prima. La domanda non è più “posso permettermelo?”, ma “come ho fatto finora senza?”.

Acquista ora

Un’esperienza premium, senza compromessi

Quando si parla di TV F Pro 65 pollici, non ci si accontenta del minimo sindacale. Parliamo di tecnologia QLED per colori vividi e contrasti profondi, una risoluzione 4K UHD che rende ogni dettaglio cristallino e una piattaforma Fire TV che ti catapulta nel cuore dell’intrattenimento con una semplicità disarmante. Ma non finisce qui: HDR10 Plus gestisce alla perfezione le scene più luminose e quelle più scure, mentre la modalità Game Boost 120Hz con tecnologia MEMC elimina l’effetto “scia”, regalando fluidità impareggiabile sia nei videogiochi che nelle scene d’azione più frenetiche. Se hai dispositivi Apple, la compatibilità AirPlay ti permette di connetterli in un attimo, mentre il controllo vocale Alexa ti consente di governare il televisore senza nemmeno alzare un dito. Triple tuner DVB-C/S/S2/T/T2 per una ricezione senza limiti, 2GB di RAM e 32GB di memoria interna per un utilizzo delle app sempre fluido: qui la tecnologia si mette davvero al servizio della tua voglia di relax e divertimento.

XIAOMI TV F Pro 65,65 pollici (165 cm),4K UHD QLED,Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10+, Modalità Game Boost 120Hz, MEMC, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

XIAOMI TV F Pro 65,65 pollici (165 cm),4K UHD QLED,Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10+, Modalità Game Boost 120Hz, MEMC, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

499,90769,00€-35%
Vedi l’offerta

L’offerta che non ammette esitazioni

Se stai pensando di rinnovare la tua postazione multimediale, non lasciarti sfuggire questa occasione: il TV F Pro 65 pollici è disponibile su Amazon Italia con il codice prodotto B0F454CH49, pronto a diventare il cuore pulsante del tuo salotto. Non parliamo di un semplice televisore, ma di un investimento intelligente che unisce qualità, tecnologia e risparmio. La concorrenza fatica a tenere il passo, soprattutto quando la differenza la fa uno sconto così sostanzioso su un prodotto di fascia premium. Approfittane adesso, perché le offerte migliori non restano mai a lungo: scegli la qualità, scegli l’innovazione, scegli il piacere di vedere ogni contenuto con gli occhi di chi non si accontenta mai. Con TV F Pro 65 pollici, il vero spettacolo inizia a casa tua.

Approfitta subito della promo su Amazon

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

