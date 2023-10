Xiaomi TOP smartphone in offerta alla Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è appena cominciata ed Amazon ha già lanciato una serie di offerte che vi lasceranno senza fiato! Se avete intenzione di rinnovare il vostro smartphone, vi presentiamo una selezione di incredibili sconti sui migliori modelli Xiaomi di ultima generazione. Questa è un’opportunità unica per acquistare dispositivi tecnologicamente avanzati a prezzi imbattibili!

Iniziamo con uno dei dispositivi più popolari della gamma Xiaomi: lo Xiaomi Redmi Note 12 . Questo smartphone offre un’esperienza di visualizzazione eccezionale grazie al suo display AMOLED da 120Hz e alla risoluzione FHD+. Ogni immagine sarà nitida e ricca di dettagli. Con una generosa memoria da 4+128 GB , avrete spazio sufficiente per tutte le vostre app, foto e video preferiti. Inoltre, il processore Snapdragon garantisce prestazioni fluide e reattive. Non dimentichiamo la batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 33W che vi terrà in movimento per tutto il giorno. Oggi è disponibile a soli 139 euro con uno sconto del 50%.

Se siete appassionati di fotografia, non potete perdervi lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ . Questo smartphone è dotato di una fotocamera principale incredibile con ben 200MP e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), che ti permetterà di scattare foto cristalline e dettagliate. Il display AMOLED da 120Hz vi regalerà un’esperienza visiva straordinaria, mentre la batteria da 5000mAh con ricarica ultra rapida da 120W vi terrà sempre connessi. Con una memoria da 8+256 GB, avrete spazio a sufficienza per conservare tutti i vostri ricordi senza dovervi preoccupare dello spazio disponibile. Oggi è disponibile a soli 359 euro grazie ad mega sconto del 28%.

Se siete alla ricerca di un dispositivo che unisce eleganza e innovazione, non cercate oltre lo Xiaomi 13 . Con un display AMOLED da 6.36″ e una risoluzione FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120Hz , ogni immagine prenderà vita con colori vividi e dettagli nitidi. La fotocamera principale firmata Leica ti permetterà di scattare foto di alta qualità con i suoi sensori avanzati . La ricarica ultra veloce da 67 W e la batteria da 4500 mAh ti garantiranno un’esperienza senza interruzioni. Inoltre, con una memoria da 12+256 GB, avrete spazio sufficiente per archiviare tutti i vostri file e contenuti preferiti. Oggi è disponibile a soli 869 euro con uno sconto del 27%.

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro è lo smartphone che coniuga alla prefezione efficienza e convenienza. Offre un’esperienza di visualizzazione eccezionale grazie al suo display AMOLED da 6.67″. Ogni immagine sarà nitida e ricca di dettagli. Con una generosa memoria da 6+128 GB , avrete spazio sufficiente per tutte le vostre app, foto e video preferiti. Oggi è disponibile a soli 249 euro con uno sconto del 34%.

Se siete alla ricerca di un dispositivo che offre potenza e velocità, non potete perdere il POCO X5 Pro 5G . Questo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6.67″ con risoluzione FHD+ che vi offrirà un’esperienza visiva coinvolgente. Con una memoria interna da 256GB , avrete spazio per tutte le vostre app, foto e video preferiti. La ricarica ultra rapida vi permetterà di avere sempre il telefono pronto all’uso, mentre il processore 5G garantirà prestazioni elevate e connessioni veloci. Oggi è disponibile a soli 329 euro con uno sconto del 17%.

