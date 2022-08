Stampante Laser Portatile, stampi anche i "video" a 49€

Xiaomi Mi Portable Photo Printer è una stampante Laser Portatile che permette di stampare ovunque di trovi in totale autonomia, senza fili, direttamente da iPhone, iPad o Mac; supporta anche le foto adesive ed è un regalo semplicemente bellissimo che gli appassionati ameranno. E permette in un certo senso di “stampare anche i video” con la Realtà Aumentata. È compatibile con iPhone e Android, e costa solo 58,99€ incluse spedizioni.

Stampa anche i “Video”

Questa mini stampante laser permette non è soltanto in grado di di fissare su carta i ricordi più belli delle vacanze; permette anche di incastonare i video nelle stampe attraverso la Realtà Aumentata. In pratica, puntando la fotocamera su una foto stampata, si può visualizzare anche un video di quel momento. È un un’idea moderna e romantica, che adorerete.

Volendo, si può perfino abbinare una colonna sonora ad una immagine stampata, così da avere sempre il sottofondo giusto negli a venire. Tutto quel che serve è inquadrare la fotografia stampata con la Mi Portable Photo Printer dall’APP dedicata Xiaomi Home.

La stampante supporta Bluetooth 5.0 e non ha necessità del WiFi; si aggancia a più dispositivi, computer e smartphone contemporaneamente, e può gestire senza problemi le code di stampa.

La stampa è rapidissima, con una qualità di 313 x 400 dpi. La batteria integrata, infine, garantisce un’autonomia di ben 20 ore. Insomma, con una carica probabilmente ci andate avanti l’intera vacanza.

Acquista Xiaomi Mi Portable Photo Printer a 49€