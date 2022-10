Che Apple Watch sia un indossabile completo sotto praticamente tutti i punti di vista è fuori discussione, ma è anche vero che la somma da impegnare – anche per il modello più economico – è di almeno di 300 euro. Fortuna però che il mercato dia la possibilità di virare su indossabili di indubbia qualità ma decisamente più economici. È il caso dello Smart Band Pro di Xiaomi con display OLED da 1,47″.

Il prezzo di listino del fitness tracker è di 49,99 euro, ma grazie al super sconto odierno del 40% precipita a 29,99 euro. Un affare senza se e senza ma.

L’indossabile smart di Xiaomi vanta un ampio display OLED da 1,47 pollici con rapporto schermo-corpo del 66,7% sempre brillante e con una luminosità massima di 450 nit. Resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità, questo smart band è perfetto per il monitoraggio dell’attività fisica e del benessere.

Supporta più di 110 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, rileva il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue mentre dormi, monitora la frequenza cardiaca in tempo reale per 24 ore e – per concludere – dispone di una batterie agli ioni di litio da 200mAh che si ricarica magneticamente.

Bello da vedere e utilissimo da avere al polso. Lo Xiaomi Redmi Smart Band Pro (un nome un pelino lungo, vero…) è un campione nella sua categoria e oggi è ancora più allettante grazie al super sconto del 40% applicato in automatico da Amazon. Non dovrai fare altro che aggiungere l’articolo al carrello per approfittare della promozione.

In conclusione, ti ricordo che puoi abbinare l’indossabile di Xiaomi ad uno smartphone con Android 6.0 (o versioni successive) o con iPhone con iOS 10 o versioni successive. Detto ciò, ti consiglio di non farti sfuggire questa occasione, potrebbe avere breve durata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.