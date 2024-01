Xiaomi Smart Band 8 con PIU' DI 150 MODALITA' SPORTIVE: oggi è tuo a SOLI 35€

Amici sportivi all’ascolto, vi presentiamo il compagno di allenamento ideale ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta del Mi Smart Band 8, lo smartwatch più innovativo del momento, oggi disponibile su Amazon a soli 35 euro grazie ad uno sconto del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfittatene il prima possibile per avere al polso un dispositivo utilissimo e multifunzionale!

Mi Smart Band 8: tutte le funzionalità dello smartwatch più amato dagli sportivi

Il Mi Smart Band 8 è dotato di un vastissima serire di funzionalità che lo rendono ideale per chi ama lo sport e le attività all’aria aperta in generale.

È dotato di un touchscreen AMOLED da 1,62” con una frequenza di aggiornamento fino a 60hz, che offre un’esperienza ultra-smooth per un’esperienza d’uso più fluida. Il nuovissimo sensore di luce ambientale regola la luminosità al livello ottimale quando si solleva il polso, rendendo più facile proteggere gli occhi.

Supporta più di 150 modalità sportive, tra cui corsa, nuoto, tennis e molti altri scenari; è inoltre possibile analizzare l’effetto dell’allenamento attraverso le statistiche della frequenza cardiaca per rendere l’allenamento più soddisfacente.

Con il Mi Band 8 anche la salute è sempre sotto controllo in quanto supporta il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione e della saturazione dell’ossigeno nel sangue per tutto il giorno e vibra per ricordare quando c’è un’anomalia. Inoltre controlla lo stato del sonno giornaliero e l’allenamento respiratorio durante l’attività fisica.

La durata della batteria arriva fino a 16 giorni e, grazie a mi band 8 fast charging upgrade, basterà solo un’ora per ricaricarlo completamente. Inoltre è impermeabile ed è compatibile sia con Android 6.0 che con iOS10 e tutte le versioni successive.

Se siete amanti dello sport, questo è lo smartwatch che non potete non avere! Oggi il Mi Smart Band 8 è disponibile su Amazon a soli 35 euro grazie ad uno sconto del 5%. Approfittatene subito, gli articoli sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.