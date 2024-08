Xiaomi Smart Band 8 al 20% di sconto su Amazon: monitoraggio social e salute al top

Xiaomi è un’azienda sempre molto versatile e questo è uno dei suoi punti di forza e oggi, su Amazon, la Smart Band 8 viene messa in sconto del 20% e viene venduta a 31,99€.

Xiaomi Smart Band 8 al 20% di sconto: un grande affare!

Xiaomi Smart Band 8 offre un’esperienza estremamente fluida grazie a una frequenza di aggiornamento superiore, con operazioni e movimenti a scorrimento raffinati. La luminosità del display si regola automaticamente in modo graduale, adattandosi con precisione alla luminosità dell’ambiente. Ogni volta che sollevi il polso, la luminosità si adatterà per non affaticare gli occhi.

Il display con sensore di luce adattivo presenta oltre 200 nuovi quadranti alla moda, con un esclusivo display sempre attivo. Questa funzione ti offre una fonte di ispirazione costante per i tuoi outfit. Con una vasta gamma di cinturini e ciondoli e una varietà di quadranti ufficiali abbinati, puoi trovare sempre una combinazione unica che si adatti al tuo stile.

La Xiaomi Smart Band 8 è dotata di monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno scientifico, dello stress e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Inoltre, offre una gestione della salute femminile per un monitoraggio completo del benessere.

Il design della Smart Band 8 è stato migliorato con cinturini facili da rimuovere. Il corpo elegante presenta una raffinata finitura metallica ed è disponibile in due nuovi colori: oro champagne e nero grafite. La modalità Pebble offre un’esperienza di corsa più professionale, fornendo 13 statistiche e interpretazioni dei dati.

Su Amazon, oggi, Xiaomi Smart Band 8 viene messo in promo con sconto del 20% e viene venduta a soli 31,99€. Approfittane ora!

