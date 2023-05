Xiaomi Smart Band 7 Pro con 30 MODALITA' di allenamento a MINI PREZZO

Amante della tecnologia e del fitness? Abbiamo una sorpresa per te! Non perdere l’opportunità di acquistare la fantastica Xiaomi Smart Band 7 Pro, ora in offerta su Amazon a soli 69€, con uno sconto del 8%!

Sì, hai capito bene, un’offerta imperdibile per un dispositivo all’avanguardia che ti aiuterà a migliorare la tua vita quotidiana e la tua forma fisica. Questa offerta è limitata nel tempo e potrebbe esaurirsi presto, fai in fretta!

Xiaomi Smart Band 7 Pro: l’alleato perfetto per i tuoi allenamenti

Ma cosa rende la Xiaomi Smart Band 7 Pro così speciale?

Ecco alcune delle principali specifiche tecniche che la rendono un must-have per chiunque voglia unire tecnologia e benessere:

Display AMOLED a colori da 1,56 pollic i: goditi una visione chiara e nitida delle tue informazioni essenziali come ora, data, passi, frequenza cardiaca e molto altro.

i: goditi una visione chiara e nitida delle tue informazioni essenziali come ora, data, passi, frequenza cardiaca e molto altro. Impermeabilità 5 ATM: non preoccuparti di togliere la tua smart band mentre nuoti o ti lavi le mani, è resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità.

Monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7: tieni sotto controllo la tua frequenza cardiaca durante l’attività fisica e il riposo per un allenamento ottimale e un recupero adeguato.

durante l’attività fisica e il riposo per un allenamento ottimale e un recupero adeguato. Monitoraggio del sonno: scopri la qualità del tuo sonno e ricevi consigli personalizzati per migliorarlo grazie all’analisi delle tue abitudini notturne.

30 modalità di allenamento : scegli tra una vasta gamma di sport e attività per monitorare i tuoi progressi e raggiungere i tuoi obiettivi.

: scegli tra una vasta gamma di sport e attività per monitorare i tuoi progressi e raggiungere i tuoi obiettivi. Controllo della musica: cambia canzone, metti in pausa o riproduci la tua musica preferita direttamente dal tuo polso.

Notifiche intelligenti: ricevi chiamate, messaggi e notifiche delle app direttamente sulla tua smart band senza dover prendere in mano il telefono.

Non aspettare oltre e approfitta dell’offerta limitata su Amazon per acquistare la Xiaomi Smart Band 7 Pro a soli 69€ con uno sconto del 8%! Un accessorio indispensabile per chi desidera unire tecnologia, fitness e stile in un unico dispositivo. Cosa aspetti? Corri su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.