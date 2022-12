Xiaomi Smart Band 7 è uno dei fitness tracker migliori della sua categoria e oggi lo puoi acquistare su Amazon al prezzo scontato di 46 euro e pochi spiccioli. Ti basta aggiungerlo al carrello, al resto ci pensa Amazon.

Xiaomi Smart Band 7

Con display AMOLED a colori da 1,62 pollici, monitoraggio ossigenazione del sangue e battito cardiaco, oltre 120 modalità di allenamento, Ccontapassi, ricarica magnetica e resistenza a 5 ATM, è la migliore alternativa ad Apple Watch che tu possa portare a casa spendendo meno di 50 euro.

Xiaomi Smart Band 7 include un ampio schermo AMOLED da 1,62 pollici con un’area del 25% più grande rispetto a quella di Mi Band 6. La risoluzione Retina da 326PPI permette di leggere senza difficoltà notifiche e dati sulla salute.

Rispetto ad Apple Watch ha un enorme vantaggio: dispone di una durata della batteria di 14 giorni su singola ricarica attraverso il caricatore magnetico. Resistente a immersioni fino a 5 ATM, include oltre 120 modalità sportive, tra cui tennis, sport acquatici all’aperto.

Permette di organizzare i dati e conoscere il massimo consumo di ossigeno (VO₂max) e programmare di conseguenza le fasi di recupero. Xiaomi Mi Band 7 può visualizzare direttamente l’ora, i passi, le informazioni sulla frequenza cardiaca, il promemoria delle vibrazioni e visualizzare direttamente i dettagli di chiamate, messaggi o altre notifiche da Facebook, Twitter o Instagram.

Include centinaia di quadranti bellissimi e si sincronizza via Bluetooth con iPhone attraverso l’app Zeep Life. È un eccellente prodotto, ed è la prima volta che viene scontato. Insomma, per noi è un Best Buy assoluto.

