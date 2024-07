Xiaomi Redmi Watch 3 Active: l'accessorio DEFINITVO in maxi offerta (32€!)

Xiaomi è un’azienda amata da molti utenti grazie ai suoi prodotti di qualità offerti a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 18% sul Redmi Watch 3 Active che viene venduto a soli 32,90€.

Scontatissimo lo Xiaomi Redmi Watch 3 Active

Il nuovissimo display da 1,83″ ultra ampio e iridescente è una vera rivoluzione nel mondo degli smartwatch. Caratterizzato da colori intensi e una visione chiara e straordinaria, consente di visualizzare tutto istantaneamente, dalle notifiche dei messaggi ai dati di allenamento. Il vetro curvo ad alta resistenza 2,5D non solo offre un aspetto più elegante, ma garantisce anche una migliore resistenza all’usura.

Con oltre 200 quadranti, puoi cambiare tema a piacimento, mostrando la tua personalità unica ogni volta che sollevi la mano. La cornice centrale con finitura metallica e la custodia rettangolare classica e semplice presentano un corpo in NCVM e una finitura metallica, valorizzando il design dell’orologio. Disponibile in due eleganti colori, grigio e argento, questo smartwatch è perfetto per chi ama distinguersi con buon gusto.

Le chiamate vocali Bluetooth rendono questo dispositivo ancora più pratico. Connettendo l’orologio allo smartphone, puoi rispondere alle telefonate con un solo tocco, sia durante il lavoro che mentre ti alleni. Sollevando la mano, rispondere alle chiamate diventa un gesto semplice e intuitivo.

Il rilevamento della saturazione dell’ossigeno nel sangue è un’altra funzionalità avanzata di questo smartwatch. Grazie a un sensore ottico per ossimetria professionale, l’orologio monitora costantemente la saturazione dell’ossigeno e segnala eventuali livelli bassi, prestando attenzione continua alla tua salute. Inoltre, il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7 consente di rilevare immediatamente eventuali variazioni.

