L’Apple Watch è tra i più ambiti smartwatch sul mercato (spesso anche in super offerta), ma – per fortuna – non è l’unica opzione d’acquisto disponibile per chi utilizza device iOS. Le alternative più economiche non mancano, e noi siamo qui per segnalarvi quelle migliori. Un esempio? Oggi in sconto c’è lo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, compatibile sia con iOS che Android.

Come dicevamo poco sopra, in queste ore c’è possibilità di risparmio. Lo smartwatch con display da 1.55″ e un’autonomia di 10 giorni di Xiaomi passa oggi da 69,99 euro a 54,99 euro.

L’indossabile di Xiaomi è munito di un display touch a colori da 1.55 “. Parliamo di un pannello ad alta risoluzione con più dettagli visualizzati, con il rapporto schermo-corpo più alto, aumentato del 10 % rispetto al modello precedente. Inoltre, l’azienda cinese ha migliorato ulteriormente l’esperienza visiva e i comandi touch. La batteria poi dura fino a 10 giorni, che è davvero tanto per uno smartwatch.

In termini di feature per la salute, spiccano il controllo del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO₂), anche durante il sonno, e il monitoraggio della frequenza cardiaca (24 ore su 24). Ma non manca il tracking dello stress, il controllo della respirazione e – nel caso delle donne – del ciclo mestruale (con promemoria e calendari).

Per gli amanti dello sport ci sono invece oltre 100 modalità di allenamento e 17 modalità fitness professionali, tra cui HIIT (High Itensity Interval Training) e Yoga per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.