Xiaomi Redmi Note 13 in OFFERTA ESCLUSIVA Amazon: oggi è tuo a MENO DI 200€

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone ma non vuoi spendere un capitale? Allora per perderti l’offerta esclusiva Amazon sullo Xiaomi Redmi Note 13: oggi è disponibile a soli 199 euro grazie ad un super sconto del 13%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni quindi approfittane prima che sia troppo tardi!

Xiaomi Redmi Note 13: tutte le specifiche tecniche dello smartphone del momento

Lo Xiaomi Redmi Note 13 è un top di gamma che si caratterizza per una serie di specifiche tecniche all’avanguardia ideali per ogni tipologia di utente.

È dotato del processore di punta della serie Redmi Note Snapdragon 685 a 6nm che rende qualsiasi attività fluida e reattiva. Il modello in promozione ha 8GB di Ram e una capacità della memoria da 128GB perfetta per memorizzare e archiviare anche i file più pesanti.

Il display Full HD+ da 6,67″ rende qualsiasi immagine incredibilmente nitida: questo vuol dire che potrai immergerti in film, programmi, giochi e videochiamate come mai prima d’ora. La Tripla fotocamera 108MP Super-clear non è da meno: parliamo di uno staordinario sistema di imaging dotato di un sensore di immagini ad altissima risoluzione da 100 MP che ti permetterà di ottenere scatti impeccabili e iper realistici.

Anche la capacità della batteria è elevatissima così da accompagnarti nelle tue attività per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. Inoltre, grazie alla ricarica rapida da 33 W, è possibile ricaricare al 100% il disposisitivo in solo 70 minuti.

Approfitta oggi stesso dell’offerta esclusiva Amazon sullo Xiaomi Redmi Note 13: ancora per pochissimo potrai acquistarlo a soli 199 euro grazie ad un super sconto del 13%. Non c’è tempo da perdere, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

