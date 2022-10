Sei alla ricerca di auricolari wireless con una buona autonomia, impermeabili e che siano perfettamente in grado di comunicare con i tuoi dispositivi, iOS o Android che siano, senza alcun intoppo? Su Amazon sono attualmente in offerta i Redmi Buds 3 di Xiaomi, che grazie al super sconto del 40% passano da 49,99 euro a soli 29,99 euro.

È innegabile il fatto che questi auricolari wireless di Xiaomi siano ispirati agli AirPods di Apple di prima e seconda generazione. Anche il case di ricarica è, dettaglio più dettaglio meno, lo stesso. Ma è un problema questo? Assolutamente no, anzi per molti utenti è un punto a favore.

I Redmi Buds 3 sono auricolari semi in-ear con Bluetooth 5.2 (Qualcomm 3040), ciò significa che consumano meno, garantiscono una trasmissione più veloce e una connessione più stabile. Non dispongono dei copriauricolari in silicone, che per tanti sono solo un fastidio.

Il driver è da 12 millimetri ed è stato realizzato proprio da Xiaomi (non da aziende terze che in partnership con il gigante cinese). Si traduce in un suono dettagliato, con un buon equilibrio tra bassi, medi e alti.

Completano la scheda tecnica le tecnologie di cancellazione dell’eco e la soppressione del rumore Qualcomm cVc, un’autonomia di circa 20 ore, il supporto ai comandi a sfioramento e – soprattutto – la resistenza a polvere e acqua (certificazione IP54).

Tutto questo, come anticipato poco sopra, a soli 29,99 euro. Si tratta però di una promozione di breve durata, se quindi sei interessato/a, ti consiglio di cliccare su “aggiungi al carrello” in tempi rapidi.