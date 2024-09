Xiaomi Redmi A3 costa pochissimo su eBay: IN PROMO ad 88€

Xiaomi è famosa per la capacità di offrire prodotti di qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto in formato XL del 41% sullo Xiaomi Redmi A3 per un costo totale e finale di 88,50€.

Mega offerta con sconto del 41% sullo Xiaomi Redmi A3

Xiaomi Redmi A3 è uno smartphone Android che si distingue per la sua semplicità, ma offre una dotazione sorprendentemente completa. Nonostante il suo status di dispositivo entry-level, il Redmi A3 è equipaggiato con diverse funzionalità che lo rendono adatto anche per lo svago e l’intrattenimento quotidiano.

Questo modello include connettività Wi-Fi e GPS, due caratteristiche fondamentali per una navigazione e comunicazione efficiente. Inoltre, è dotato di lettore multimediale, radio FM, videochiamate e Bluetooth, fornendo così un ampio ventaglio di opzioni per l’uso multimediale e la connettività.

Un aspetto notevole è la memoria interna di 64 GB, espandibile tramite schede microSD, che consente di conservare un’ampia quantità di dati e applicazioni. Per quanto riguarda la navigazione in internet e il trasferimento dei dati, il modulo LTE 4G garantisce prestazioni elevate.

Il Redmi A3 vanta un enorme display touchscreen da 6.7 pollici con una risoluzione di 1650×720 pixel. Anche se la risoluzione non è particolarmente alta, il grande schermo offre un’esperienza visiva coinvolgente. La fotocamera da 8 megapixel è capace di scattare foto di qualità con una risoluzione di 3266×2449 pixel e registrare video in Full HD a 1920×1080 pixel.

Su eBay, oggi, è disponibile un maxi sconto del 41% sullo Xiaomi Redmi A3 che viene venduto al costo totale e finale di 88,50€. Approfittane adesso e non perdere questa chance!

