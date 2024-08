Xiaomi Redmi A3: clamoroso sconto del 55% e prezzo BASSISSIMO, super promozione eBay

Xiaomi fa del rapporto qualità prezzo uno dei suoi maggiori punti di forza e oggi, il suo smartphone il Redmi A3 viene messo in sconto del 55% su eBay e venduto a soli 89,99€.

Prezzo ridicolo: Xiaomi Redmi A3 a 89,99€

Lo Xiaomi Redmi A3 è uno smartphone che unisce un design elegante a prestazioni notevoli. È dotato di un display HD+ da 6,71 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, offrendo una visualizzazione fluida e piacevole per film e giochi. Il display include anche l’oscuramento DC, garantendo una migliore protezione degli occhi durante l’uso prolungato.

L’estetica del Redmi A3 è ulteriormente arricchita da una finitura in vetro, conferendo un look raffinato e minimalista. L’isola rotonda della fotocamera, posta al centro, esalta il design, mentre la texture unica e resistente alle impronte digitali rende il telefono comodo al tatto.

Con una batteria da 5000 mAh, garantisce un’elevata autonomia per tutto il giorno. La doppia fotocamera AI consente di catturare immagini nitide e ben dettagliate, grazie anche alla modalità HDR che migliora le foto in condizioni di controluce. La fotocamera frontale è dotata di flash per scatti perfetti anche in ambienti con poca luce. Inoltre, offre un’ampia gamma di filtri cinematografici per aggiungere un tocco artistico alle tue foto.

Il dispositivo supporta il riconoscimento facciale e lo sblocco con impronta digitale laterale, per una maggiore sicurezza e praticità. La memoria interna da 128 GB può essere ampliata fino a 1 TB, rendendolo perfetto per chi necessita di spazio extra per foto e video. Infine, grazie alla tecnologia di espansione RAM, è possibile estendere la RAM fino a 8 GB, migliorando ulteriormente le prestazioni multitasking.

Su Amazon, oggi, lo Xiaomi Redmi A3 viene messo in offerta con sconto maxi del 55% per un costo finale d’acquisto di 89,99€.

