Xiaomi Redmi 13C: oggi con la doppia promo eBay è un BEST BUY

Ecco le specifiche e le caratteristiche dello Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 13C offre un’eccellente combinazione di specifiche tecniche e funzionalità avanzate, progettate per soddisfare le esigenze degli utenti moderni. Lo smartphone presenta uno schermo LCD IPS da 6,74 pollici con risoluzione HD+, supportato da una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e protezione Corning Gorilla Glass per una maggiore resistenza e durabilità.

Alimentato dal potente chip MediaTek Helio G85, il Redmi 13C è disponibile nelle configurazioni con 4, 6 o 8 Gigabyte di memoria RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna, espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB. Questo garantisce prestazioni fluide e la capacità di archiviare una vasta quantità di dati e contenuti multimediali.

Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo è dotato di un sistema versatile: un sensore posteriore principale da 50 Megapixel, un sensore macro da 2 Megapixel e un sensore per la profondità di campo da 0,8 Megapixel. Sul fronte, è presente un sensore per selfie da 8 Megapixel, ideale per scatti nitidi e dettagliati.

La batteria da 5.000 mAh assicura un’eccellente autonomia, supportata dalla ricarica rapida cablata da 18 Watt, mentre il sensore di impronte digitali laterale aggiunge un livello di sicurezza e praticità. Con una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm, il Redmi 13C si adatta alle esigenze moderne di connettività e audio. Infine, il dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Android 13 personalizzato con l’interfaccia MIUI 14.

