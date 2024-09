Xiaomi Redmi 13C: doppia promo attiva su eBay, il prezzo CALA VERTIGINOSAMENTE

Xiaomi offre spesso dispositivi affidabili e di qualità a prezzi modi e accessibili e oggi, su eBay, viene applicato un doppio sconto sullo Xiaomi Redmi 13C: 22% + 5€ con il coupon PSPRSETT24 per un costo totale di soli 119,90€.

Codice promo e sconto attivo: l’offerta di eBay sullo Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi 13C è uno smartphone Android che offre un’esperienza completa, senza troppi compromessi rispetto ai dispositivi più avanzati. Il suo punto di forza è il display touchscreen da 6.74 pollici, che lo colloca ai vertici della sua categoria, garantendo un’ottima esperienza visiva con una risoluzione di 1600×720 pixel.

Per quanto riguarda le funzionalità, questo Redmi 13C è dotato di tutto il necessario per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Dispone di un modulo LTE 4G, che assicura una navigazione internet veloce e un trasferimento dati efficiente. Non mancano la connettività Wi-Fi e il GPS, rendendolo un dispositivo versatile e adatto a diverse situazioni d’uso.

Un aspetto che distingue il Redmi 13C è la sua straordinaria capacità multimediale. La fotocamera da 50 megapixel consente di scattare immagini di altissima qualità, con una risoluzione massima di 8165×6124 pixel.

Inoltre, il dispositivo è in grado di registrare video in full HD alla risoluzione di 1920×1080 pixel, offrendo una qualità video eccellente per uno smartphone di questa fascia. Nonostante le sue funzionalità avanzate, lo spessore di soli 8.1mm rende il Redmi 13C un dispositivo maneggevole e confortevole da utilizzare.

