Offerta FOLLE sullo Xiaomi Redmi 12C con doppia fotocamera da 50MP: -18%

Amazon ha lanciato una fantastica offerta per il Xiaomi Redmi 12C. Originariamente prezzato a 145,12€, ora puoi portarlo a casa con uno sconto del 18%, a soli 119,00€! Si tratta di un’occasione da non perdere se cerchi uno smartphone a bassissimo costo ma senza rinunciare ad ottime specifiche tecniche.

Xiaomi Redmi 12C con display da 6,71 pollici

Lo Xiaomi Redmi 12C non è uno smartphone qualsiasi. Ecco alcune delle sue specifiche tecniche più impressionanti:

Processore MediaTek Helio G85 : Questo potente processore a otto core garantisce prestazioni fluide e veloci, ideali per il multitasking e il gaming.

: Questo potente processore a otto core garantisce prestazioni fluide e veloci, ideali per il multitasking e il gaming. Display HD+ da 6,71″ : Goditi un’esperienza visiva coinvolgente grazie al grande schermo HD+ del Redmi 12C, perfetto per guardare film, navigare o giocare.

: Goditi un’esperienza visiva coinvolgente grazie al grande schermo HD+ del Redmi 12C, perfetto per guardare film, navigare o giocare. Doppia fotocamera da 50 MP : Scatta foto straordinarie con la fotocamera principale da 50 MP. La tecnologia di raggruppamento dei pixel 4-in-1 garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: Scatta foto straordinarie con la fotocamera principale da 50 MP. La tecnologia di raggruppamento dei pixel 4-in-1 garantisce immagini di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Batteria da 5000mAh : Non preoccuparti mai di rimanere senza batteria. Con una capacità di 5000mAh, il Redmi 12C ti garantirà energia per tutto il giorno.

: Non preoccuparti mai di rimanere senza batteria. Con una capacità di 5000mAh, il Redmi 12C ti garantirà energia per tutto il giorno. Memoria espandibile fino a 1TB: Con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB, avrai tutto lo spazio di cui hai bisogno per le tue app, foto, video e giochi.

Oltre alle specifiche tecniche di alto livello, ci sono altre ragioni per cui il Xiaomi Redmi 12C si distingue dagli altri smartphone nella sua fascia di prezzo:

Design elegante : Con il suo corpo sottile e la finitura in verde menta, il Redmi 12C non è solo potente, ma anche un vero gioiello da mostrare. Si adatta perfettamente alla mano e ha un aspetto premium che sicuramente attirerà l’attenzione.

: Con il suo corpo sottile e la finitura in verde menta, il Redmi 12C non è solo potente, ma anche un vero gioiello da mostrare. Si adatta perfettamente alla mano e ha un aspetto premium che sicuramente attirerà l’attenzione. Interfaccia MIUI : L’esperienza utente offerta dalla personalizzazione MIUI di Xiaomi è fluida, intuitiva e ricca di funzionalità. Con aggiornamenti regolari, puoi aspettarti sempre le ultime novità e miglioramenti.

: L’esperienza utente offerta dalla personalizzazione MIUI di Xiaomi è fluida, intuitiva e ricca di funzionalità. Con aggiornamenti regolari, puoi aspettarti sempre le ultime novità e miglioramenti. Sicurezza avanzata : Dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente e riconoscimento facciale, il Redmi 12C garantisce che le tue informazioni personali siano sempre protette.

: Dotato di un sensore di impronte digitali montato lateralmente e riconoscimento facciale, il Redmi 12C garantisce che le tue informazioni personali siano sempre protette. Supporto e garanzia: Acquistando su Amazon, avrai la tranquillità di una consegna rapida e sicura, oltre alla garanzia di un prodotto autentico. Inoltre, Xiaomi è nota per il suo eccellente servizio post-vendita, assicurandot

Questa è l’occasione che stavi aspettando per acquistare un nuovo smartphone. Con un rapporto qualità-prezzo imbattibile, lo Xiaomi Redmi 12C è l’acquisto perfetto per te o come regalo per un tuo caro. Ma affrettati, le offerte come questa non durano a lungo. Clicca qui e assicurati il tuo Xiaomi Redmi 12C a un prezzo scontato su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.