Xiaomi Mi Smart Band 8: per un monitoraggio della salute e dei social al TOP (-26%)

Xiaomi Mi Smart Band 8 offre un’esperienza elegante e confortevole. La regolazione automatica della luminosità adatta la visibilità in base all’ambiente. I cinturini sono facili da rimuovere e sostituire, consentendo una personalizzazione semplice e rapida. Con oltre 200 quadranti alla moda e un display sempre attivo, il Mi Smart Band 8 ti permette di esprimere il tuo stile unico.

Il dispositivo offre monitoraggio e regolazioni in tempo reale tramite l’app Mi Fitness, permettendoti di analizzare la frequenza e la lunghezza della falcata, la forza e lo stile di impatto mentre corri. Dopo l’allenamento, visualizza i dati specifici e le interpretazioni dedicate per migliorare le tue prestazioni.

La Modalità Smart Companion ti consente di correre con un partner virtuale, mostrando in tempo reale la differenza tra la tua posizione e il passo impostato. Puoi scegliere tra 10 percorsi di running integrati con diverse intensità di allenamento, adattati alle tue condizioni fisiche e alla tua esperienza atletica.

Le funzioni di gestione della salute includono il monitoraggio continuo della saturazione dell’ossigeno nel sangue, dello stress, della salute femminile, della frequenza cardiaca e del sonno scientifico. La connessione intelligente multi-schermo permette di sincronizzare rapidamente le impostazioni dello smartphone con lo smart band. Con la ricarica rapida, il dispositivo si carica completamente in appena 1 ora, offrendo una durata della batteria fino a 16 giorni in uso tipico e fino a 6 giorni in modalità AOD.

Su eBay, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 26% sullo Xiaomi Mi Smart Band 8 che viene venduto a 36,99€.