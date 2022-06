Xiaomi Mi Smart Band 6, prezzo shock: solo 29€ con codice su eBay

Ricarica magnetica, notifiche iPhone, monitoraggio cardiaco costante e una batteria che dura per settimane. Xiaomi Mi Smart Band 6 è l’orologio smart definitivo per chi cerca un’alternativa senza fronzoli ad Apple Watch. E grazie a un codice sconto, lo acquisti a soli 29€ e spicci invece di 45€.

Per come la vediamo noi, è il sostituto ideale e low-cost di Apple Watch perché include molte delle sue feature ma ad una frazione dei costi. Certo, direte voi, non ha l’assistente vocale né è altrettanto sofisticato, il che è certamente vero. Ma d’altro canto, il Miband 6 si ricarica una volta ogni 2 settimane, mentre Apple Watch non regge più di 24 ore. E a tal proposito, un giorno Apple ci spiegherà a che servono funzionalità di monitoraggio sonno su un orologio che va sfilato e ricaricato tutte le sante sere.

E a tal proposito, il monitoraggio del sonno di Xiaomi MiBand 6 è molto affidabile, ed è in grado di registrare la fase REM, i riposini pomeridiani e la qualità di respirazione nel sonno; oltre ovviamente al monitoraggio giornaliero della frequenza cardiaca continua e i livelli di ossigenazione del sangue.

Il tutto comodamente accessibili su display a schermo intero da 1.56” AMOLED con risoluzione 326 PPI.

In più include tracciamento Sport con 30 modalità di allenamento, monitoraggio della salute e scocca resistente all’acqua fino a 5 ATM e 50m di profondità. E oggi è pure scontato a un prezzi mai visto, e parecchio inferiore anche al miglior prezzo di Amazon.

⚠️ Importante. Per pagarlo 29,36€ invece di 45€ non devi far altro che inserire il codice sconto MENO20ESTATE nel modulo di pagamento, alla voce “Aggiungi coupon.”⚠️